Гиперболоид инженера Гарина, 1965

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о выходе в прокат Причины посмотреть Факты О фильме Первая половина ХХ века. Инженер Петр Гарин трагически погибает в собственном доме. Расследование этого дела поручают сотруднику уголовного розыска Василию Шельге. Выводы, к которым приходит сыщик, ошеломляют: как оказалось, Гарин лишь инсценировал собственную смерть, чтобы без помех бежать за рубеж вместе со своим изобретением – гиперболоидом. С его помощью инженер собирается захватить власть над всем миром. Василий Шельга и его коллеги собираются помешать амбициозным планам Гарина… Развернуть Основой для фильма послужил одноименный роман Алексея Николаевича Толстого.

«Гиперболоид инженера Гарина» посмотрели свыше 20 миллионов советских зрителей.

Спустя год после премьеры, в 1966 году, фильм был представлен на Международном кинофестивале фантастических фильмов, который проходил в городе Триесте (Италия). Там он получил главную премию – «Золотая печать города Триеста».

Музыку к фильму написал Моисей Вайнберг, записана она была в исполнении Государственного симфонического оркестра кинематографии под руководством Эмина Хачатуряна.

Кинокритики отнесли «Гиперболоид инженера Гарина» к жанру нуара, нетипичному для советского кинематографа в 60-е годы прошлого века к этому жанру обращались преимущественно американцы и французы. Развернуть Талантливый изобретатель, создавший аппарат невиданной разрушительной силы, одержим идеей мирового господства. В своем маниакальном стремлении он совершает одно преступление за другим, не предполагая, сколь ужасными окажутся последствия для него самого… Развернуть 6.6 Оцените 10 голосов Рейтинг IMDb: 6.5 Продолжительность 1 час 31 минута Год выпуска 1965 Премьера в России 1 января 1965 Премьера в мире 1 января 1965 Возраст 6+ Режиссер Александр Гинцбург В ролях Евгений Евстигнеев Всеволод Сафонов Михаил Астангов Наталья Климова Владимир Дружников Все актеры и съемочная группа Фильм находится в подборках Фильмы про изобретения 1 постер

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