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Гиперболоид инженера Гарина Гиперболоид инженера Гарина
Киноафиша Фильмы Гиперболоид инженера Гарина

Гиперболоид инженера Гарина, 1965

1965 / СССР
6.6 Оцените
10 голосов Рейтинг IMDb: 6.5
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Причины посмотреть Факты О фильме

Первая половина ХХ века. Инженер Петр Гарин трагически погибает в собственном доме. Расследование этого дела поручают сотруднику уголовного розыска Василию Шельге. Выводы, к которым приходит сыщик, ошеломляют: как оказалось, Гарин лишь инсценировал собственную смерть, чтобы без помех бежать за рубеж вместе со своим изобретением – гиперболоидом. С его помощью инженер собирается захватить власть над всем миром. Василий Шельга и его коллеги собираются помешать амбициозным планам Гарина…

  • Основой для фильма послужил одноименный роман Алексея Николаевича Толстого. 
  • «Гиперболоид инженера Гарина» посмотрели свыше 20 миллионов советских зрителей. 
  • Спустя год после премьеры, в 1966 году, фильм был представлен на Международном кинофестивале фантастических фильмов, который проходил в городе Триесте (Италия). Там он получил главную премию – «Золотая печать города Триеста».
  • Музыку к фильму написал Моисей Вайнберг, записана она была в исполнении Государственного симфонического оркестра кинематографии под руководством Эмина Хачатуряна.
  • Кинокритики отнесли «Гиперболоид инженера Гарина» к жанру нуара, нетипичному для советского кинематографа в 60-е годы прошлого века к этому жанру обращались преимущественно американцы и французы.

Талантливый изобретатель, создавший аппарат невиданной разрушительной силы, одержим идеей мирового господства. В своем маниакальном стремлении он совершает одно преступление за другим, не предполагая, сколь ужасными окажутся последствия для него самого…

6.6 Оцените
10 голосов Рейтинг IMDb: 6.5
Продолжительность 1 час 31 минута
Год выпуска 1965
Премьера в России 1 января 1965
Премьера в мире 1 января 1965
Возраст 6+
Режиссер
Александр Гинцбург
В ролях
Евгений Евстигнеев
Евгений Евстигнеев
Всеволод Сафонов
Всеволод Сафонов
Михаил Астангов
Наталья Климова
Владимир Дружников
Владимир Дружников
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Постер фильма Гиперболоид инженера Гарина 1 постер
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Гиперболоид инженера Гарина смотреть онлайн

Гиперболоид инженера Гарина
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