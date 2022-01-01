Гиперболоид инженера Гарина, 1965

Первая половина ХХ века. Инженер Петр Гарин трагически погибает в собственном доме. Расследование этого дела поручают сотруднику уголовного розыска Василию Шельге. Выводы, к которым приходит сыщик, ошеломляют: как оказалось, Гарин лишь инсценировал собственную смерть, чтобы без помех бежать за рубеж вместе со своим изобретением – гиперболоидом. С его помощью инженер собирается захватить власть над всем миром. Василий Шельга и его коллеги собираются помешать амбициозным планам Гарина…
Талантливый изобретатель, создавший аппарат невиданной разрушительной силы, одержим идеей мирового господства. В своем маниакальном стремлении он совершает одно преступление за другим, не предполагая, сколь ужасными окажутся последствия для него самого…