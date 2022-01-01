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Всеволод Сафонов
Всеволод Сафонов
О персоне
Фильмография
Всеволод Сафонов
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Дата рождения
9 апреля 1926
Возраст
66 лет
Знак зодиака
Овен
Дата смерти
6 июля 1992
Карьера
Актер
Биография Всеволода Сафонова
Родился 9 апреля 1926 года. Москва, СССР (Россия).
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Фильмография Всеволода Сафонова
Секретный эшелон
драма
1994, Украина
6.0
Дежа Вю
комедия
1989, СССР / Польша
7.0
Щенок
драма, семейный
1988, СССР
6.0
Без срока давности
криминал
1986, СССР
6.0
Ты мой восторг, мое мучение
мюзикл
1983, СССР
0.0
Нежность к ревущему зверю
драма
1982, СССР
6.0
Оленья охота
военный
1981, СССР
6.0
Стратегия риска
драма
1978, СССР
6.0
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