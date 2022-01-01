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Всеволод Сафонов

Всеволод Сафонов
Всеволод Сафонов
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Дата рождения
9 апреля 1926
Возраст
66 лет
Знак зодиака
Овен
Дата смерти
6 июля 1992
Карьера
Актер
Биография Всеволода Сафонова

Родился 9 апреля 1926 года. Москва, СССР (Россия).

Фильмография Всеволода Сафонова
Секретный эшелон
Секретный эшелон
драма 1994, Украина
6.0
Дежа Вю
Дежа Вю
комедия 1989, СССР / Польша
7.0
Щенок
Щенок
драма, семейный 1988, СССР
6.0
Без срока давности
Без срока давности
криминал 1986, СССР
6.0
Ты мой восторг, мое мучение
мюзикл 1983, СССР
0.0
Нежность к ревущему зверю
Нежность к ревущему зверю
драма 1982, СССР
6.0
Оленья охота
Оленья охота
военный 1981, СССР
6.0
Стратегия риска
Стратегия риска
драма 1978, СССР
6.0
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