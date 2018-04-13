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Постер фильма Со мной непросто
6.3
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6.3

Со мной непросто

, 2018
I Am Not an Easy Man / Je ne suis pas un homme facile
Франция / комедия / 18+
Постер фильма Со мной непросто
6.3

О фильме

История успешного парижского айтишника Дамиена, обласканного начальством и женским вниманием и внезапно попавшего в параллельный мир. В мир, где доминируют женщины.

В ролях

Венсан Эльбаз
Венсан Эльбаз
Damien
Мари-Софи Фердан
Alexandra Lamour
Бланш Гарден
Бланш Гарден
Sybille
Селин Менвиль
Lolo
Пьер Бенези
Christophe
Кристель Туаль
Annie
Rémi Gérard
Samuel
Оливье Пажо
Damien's father
Мари-Лорна Ваконсин
La maîtresse d'école #1
Maïe Degove
La maîtresse d'école #2
Режиссер Элеонор Пурриа
Сценарист Ariane Fert, Элеонор Пурриа
Композитор Фред Авриль
Все актеры и съемочная группа

Детали фильма

Страна Франция
Продолжительность 1 час 38 минут
Год выпуска 2018
Премьера онлайн 13 апреля 2018
Премьера в мире 13 апреля 2018
Дата выхода
13 апреля 2018 Румыния 18
13 апреля 2018 Франция
Производство Autopilot Entertainment, Film Invaders, Frenchkiss Pictures
Другие названия
Je ne suis pas un homme facile, I Am Not an Easy Man, No soy un hombre fácil, Ben Senin Bildiğin Erkeklerden Değilim, Ei mikään helppo mies, Eu Não Sou um Homem Fácil, Ikke en mann som er lett på tråden, Jag är ingen lättfärdig man, Jeg er ikke en letlevende mand, Kein Mann für leichte Stunden, Não Sou um Homem Fácil, Nie jestem łatwy, Non sono un uomo facile, Tôi Đâu Phải Người Dễ Dãi, Μόνο εύκολο δεν με λες!, Со мной непросто, 軽い男じゃないのよ, 거꾸로 가는 남자

Рейтинг фильма

6.3
Оцените 10 голосов
6.3 IMDb
Место в рейтинге
Лучшие комедии 
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саундтрек фильма Со мной непросто

Отзывы о фильме

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