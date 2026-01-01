Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате «Время сиять»
1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Включить
Позже
Меню
Киноафиша
Москва, RU
RUS
Русский
Поиск
Отмена
Вход
Регистрация
Ваши билеты в личном кабинете
Афиша и билеты
Онлайн
Что посмотреть
Сериалы
Новости
Новости
Трейлеры
Рецензии
Викторины
Персоны
О персоне
Фильмография
Меди Садун
Medi Sadoun
Киноафиша
Персоны
Меди Садун
Меди Садун
Medi Sadoun
Дата рождения
8 июля 1973
Возраст
53 года
Знак зодиака
Рак
Карьера
Актер
Актерское амплуа
Комедийный актёр
,
Драматический актёр
,
Герой боевиков
Биография Меди Садун
Родился 8 июля 1973 года. Париж, Франция.
Развернуть
Популярные фильмы
6.8
Безумная свадьба
(2014)
6.7
SuperАлиби
(2017)
6.1
Расплата
(2014)
Фильмография Меди Садун
4.7
Поехавший
Le routard
комедия
2025, Франция
Смотреть трейлер
Реклама 18+
•••
✕
Смотреть онлайн
ООО "Иви.ру" ИНН: 7723624187
5.6
Самая безумная свадьба 3
Qu'est-ce qu'on a tous fait au Bon Dieu?
комедия
2022, Франция
6.1
Самая безумная свадьба
Qu'est-ce qu'on a encore fait au bon Dieu?
комедия, драма
2019, Франция
Смотреть трейлер
Рецензия
Реклама 18+
•••
✕
Смотреть онлайн
ООО "Иви.ру" ИНН: 7723624187
5.6
Из Китая с любовью
Made in China
комедия, драма
2019, Франция
6
Без комплексов
Chamboultout
комедия
2019, Франция / Бельгия
6.7
SuperАлиби
Alibi.com
комедия
2017, Франция
Смотреть трейлер
Рецензия
Реклама 18+
•••
✕
Смотреть онлайн
ООО "Иви.ру" ИНН: 7723624187
5.8
Случайно беременна
Joséphine s'arrondit
комедия
2016, Франция
Смотреть трейлер
Рецензия
5.6
С вещами на вылет!
Débarquement immédiat! / Last call for nowhere
комедия
2016, Франция
Смотреть трейлер
Рецензия
Показать еще
5 продуктов из «Светофора», которые у меня не залеживаются: попробовала из-за цены, а повторно покупаю уже из-за вкуса
Вижу в Fix Price ланч-боксы по 116 рублей — выкупаю все, только еду в них не ношу: 10+ полезных лайфхаков
Сосновые иголки засыпаю солью — все лето и осень радуюсь своей смекалке: крутой лайфхак для умных хозяек
Историческая драма с Сухоруковым, Бондаренко и Шибановым: последний фильм Алексея Пиманова выйдет в сентябре
12 800 000 000 минут просмотра: этот полицейский сериал стал одним из самых популярных в 2026-м — хотя весной его едва не закрыли
Сериал Первого канала с Хабенским «разорвал» Netflix сразу после «Метода»: «Слишком много секса, но жуть, как интересно»
Корча, порча, приворот, практикуем мы к проклятьям современнейший подход: чем закончились «Котопес», «Вуншпунш» и другие мультики детства
Иван Будько, Митяй или Жека? 5 смешных вопросов покажут, кто вы из сериала «Сваты» (тест)
«Пацаны» кончились, а банкет продолжается: Marvel готовит ответку с Брэдом Питтом — историю про «суперзлодеев» хранили на полке 35 лет
Громкая премьера на НТВ со звездой «Шефа» — и формула уже проверенная: в 90-х этот криминальный хит смотрела вся страна
Дружелюбный сосед или пошляк с румяной коркой? Где звучали эти 6 цитат – в «Колобке» или «Человеке-пауке»? (тест сложный, но смешной)
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie.
Узнать больше
Подтвердить