Смотрите фильмы за 1 рубль
Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате "Клаустрофобы. Долина дьявола"
1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Включить
Позже
Меню
Киноафиша
Москва, RU
Поиск
Отмена
Вход
Регистрация
Ваши билеты в личном кабинете
Онлайн
Афиша
Кинотеатры
Премьеры
Рейтинги
Новости
Все
Российские
Зарубежные
Киноафиша
Персоны
Меди Садун
Меди Садун
Medi Sadoun
О персоне
Фильмография
Меди Садун
Medi Sadoun
В избранное
Уже в избранном
Добавьте персону в избранное
Дата рождения
8 июля 1973
Возраст
49 лет
Знак зодиака
Рак
Карьера
Актер
Биография Меди Садун
Родился 8 июля 1973 года. Париж, Франция.
Развернуть
Фильмография Меди Садун
Самая безумная свадьба
комедия, драма
2019, Франция
6.0
Из Китая с любовью
комедия, драма
2019, Франция
5.0
С вещами на вылет!
комедия
2016, Франция
5.0
Команда мечты
комедия
2016, Франция
5.0
Случайно беременна
комедия
2016, Франция
6.0
Безумная свадьба
комедия
2014, Франция
6.0
Переполох на районе
комедия
2012, Франция
3.0
Все фильмы
Related video
«Позовите полицию!»: добрый мультфильм СССР привел иностранцев в ужас
10 миллионов за рекламу: Киркоров не прочь заработать на 9-летнем сыне
Всего одна деталь в «Мойдодыр» ошеломила иностранцев: «В СССР это было нормой?»
Это вам не СССР: Авербух не смолчал об участи фигуристов России
Народ потерял дар речи: какой выросла маленькая Женя из «Сватов»
Доносом за добро: правду о «Джентльменах удачи» Данелия скрывал всю жизнь
В спорах о парике Малахова наконец-то поставлена точка: вот что выяснилось
Королева подставила Николаева перед женой: «Игорь – сказочник»
Помните красавца Эду из «Семейных уз»? Гляньте, что с ним сделала болезнь
Вот почему Галкин так и не стал народным артистом
Диснею не тягаться: создатель «Ну, погоди!» приструнил критиков-иностранцев
Эти 3 знака Зодиака обладают "дурным глазом"