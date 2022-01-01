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Жозиан Баласко
Жозиан Баласко
Josiane Balasko
О персоне
Фильмография
Жозиан Баласко
Josiane Balasko
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Дата рождения
15 апреля 1950
Возраст
72 года
Знак зодиака
Овен
Карьера
Актриса, Сценарист, Режиссер
Биография Жозиан Баласко
Родилась 15 апреля 1950 года. Париж, Франция.
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Фильмография Жозиан Баласко
Всё включено
комедия
2021, Франция / Бельгия
3.0
Мои дорогие дети
комедия
2021, Франция
5.0
По воле божьей
драма
2019, Франция
6.0
Впусти солнце
мелодрама, комедия, драма
2017, Франция
6.0
Случайно беременна
комедия
2016, Франция
6.0
Секса много не бывает
комедия, драма
2012, Франция / Бельгия
5.0
Однажды в Версале
комедия
2009, Франция
5.0
Клиентка французского жиголо
комедия, мелодрама, драма
2008, Франция
5.0
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