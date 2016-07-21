«Случайно беременна»: Рецензия Киноафиши

Он, она и фасолинка

Он был идеален. Высок, черняв, с аккуратно подстриженной бородкой, в раскосых глазах – ирония. Он носил ей кофе по первому щелчку пальцев, бегал за пиццей на другой конец города и даже коту её рыжему на хвост ни разу не наступил. Самое обидное, что таким же идеальным он и остался – и это после двух лет совместного обитания в отдельно взятом трехкомнатном гнезде. Он всё так же пёк ей пирожки по утрам, а вечером ждал её в постели, обуреваемый страстями, как Ниагарский водопад. Он хотел от неё детей и собирался жить с ней счастливо и умереть в один день. Точнее – в одну минуту.

Марилу Бери (Жозефина) в фильме «Случайно беременна»

А вот она идеальной не была. Наоборот. Она была из тех, про кого вежливые люди говорят «не родись красивой», а еще более вежливые не говорят ничего, ибо сказать нечего. Зато она была заводной, в меру пухленькой и не в меру сумасшедшей. И своего идеального Жиля (Мехди Небу) она любила. Всерьез. Даже больше, чем тортик с кремом в три часа ночи и коктейли на халяву в соседнем баре. Кстати, именно из-за Жиля с этими коктейлями она и распрощалась. Ибо в один прекрасный день тест на беременность вдруг выдал положительный результат. А потом было УЗИ – и Жозефина (Марилу Берри) увидела у себя в животе странное крошечное существо размером с фасолинку… Собственно, фасолинкой она его и назвала…

Кадр из фильма «Случайно беременна»

Если помните, года три назад в прокате промелькнула картина «Хочу как Бриджет» (в оригинале она называлась «Жозефина»). Как ни странно, теперь нас догнал её сиквел. Почему «странно», спросите вы? Объясню. Мне всегда казалось, что сиквел – удел фильмов так или иначе успешных: собравших хорошую кассу, вызвавших ажиотаж или (хотя бы!) споры. Ничего подобного у «Жозефины» не было и в помине: кое-какими сборами смогла похвастаться только родная Франция – и на этом всё. Тем не менее, сиквел появился на свет. Правда, теперь у руля встала сама Жозефина: «Случайно беременна» - режиссерский дебют актрисы Марилу Бери.

Кадр из фильма «Случайно беременна»

Изменила ли что-то подобная рокировка? – думаю, да. Неуклюжая театральность исчезла (например, когда герой в упор не замечает, что у него под столом кто-то сидит – махровый штамп из дешевого водевиля). Добавилось драйва, энергетики, появились элементы клипового монтажа, параллельное развитие нескольких сюжетных линий и т.д. Так что, в целом, сиквел выглядит гораздо современнее своего предшественника. Значит ли это, что он стал лучше? – ни на грамм.

Марилу Бери (Жозефина) в фильме «Случайно беременна»

Несмотря на все свои недостатки, у «Хочу как Бриджет» был один маленький плюсик – фильм был так же нелеп, как его героиня, но непосредственности у него было через край. У сиквела данное качество отсутствует в принципе. Забавная история про нелепую барышню, которая от «безрыбья» выдумала себе идеального жениха, подменяется банальной историей про (пардон!) зажравшуюся тетку, которая случайно залетела и боится рожать. И если первая ситуация непредсказуема, то вторая ясна как божий день: родишь как миленькая, куда деваться-то…

Кадр из фильма «Случайно беременна»

Ко всему прочему, фильм явно кайфует от физиологических подробностей, так или иначе связанных с беременностью: вот героиня у гинеколога, вот она читает лекцию Жилю о сексе с женщиной на сносях... В общем, фильм стал гораздо пошлее, количество туалетного юмора выросло в разы. Больше стало и актерского кривляния: без выпученных глаз и утрированной жестикуляции теперь не произносится ни одна фраза. И в первую очередь это относится к главной героине: Марилу Бери – явно не из тех актрис, которые нравятся всем, а в данной роли – тем более. Так что перед тем как идти в кино, советую провести тест на аллергическую реакцию: внимательно посмотрите трейлер пару раз подряд. Почувствовали тошноту? Нет-нет, это не признак беременности. Просто у вас острая непереносимость такого рода шедевров.

И вам, видимо, в другой зал…

Кадр из фильма «Случайно беременна»

В российском прокате с 21 июля 2016 года

Расписание и покупка билетов на фильм «Случайно беременна»

Вера Алёнушкина