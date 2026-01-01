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Марилу Берри
Марилу Берри Marilou Berry
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Марилу Берри

Marilou Berry

Дата рождения
1 февраля 1983
Возраст
43 года
Знак зодиака
Водолей
Карьера
Актриса, Сценарист, Режиссер
Место рождения
XIII округ Парижа, Франция
Актерское амплуа
Комедийный актёр, Драматический актёр, Романтическая актриса

Биография Марилу Берри

Родилась 1 февраля 1983 года. Париж, Франция.

Популярные фильмы

Мунч 7.2
Мунч (2016)
Хочу как Бриджет 6.0
Хочу как Бриджет (2013)
Клиентка французского жиголо 5.9
Клиентка французского жиголо (2008)

Фильмография Марилу Берри

4.9
Sweet Jesus Doux Jésus
комедия 2025, Франция
5.5
Мои дорогие дети Mes très chers enfants / Price of Parenting
комедия 2021, Франция
Мунч 7.2
Мунч
драма, криминал 2016, Франция
Случайно беременна 5.8
Случайно беременна Joséphine s'arrondit
комедия 2016, Франция
Смотреть трейлер Рецензия
Королевы ринга 5.6
Королевы ринга Les reines du ring
комедия 2013, Франция
Смотреть трейлер
Хочу как Бриджет 6
Хочу как Бриджет Joséphine
комедия 2013, Франция
Смотреть трейлер
Уродина 5.9
Уродина Vilaine / Ugle Melanie
комедия 2008, Франция
Клиентка французского жиголо 5.9
Клиентка французского жиголо Cliente
комедия, мелодрама, драма 2008, Франция
Смотреть трейлер
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