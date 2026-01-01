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Фильмография
Марилу Берри
Marilou Berry
Киноафиша
Персоны
Марилу Берри
Марилу Берри
Marilou Berry
Дата рождения
1 февраля 1983
Возраст
43 года
Знак зодиака
Водолей
Карьера
Актриса, Сценарист, Режиссер
Место рождения
XIII округ Парижа, Франция
Актерское амплуа
Комедийный актёр
,
Драматический актёр
,
Романтическая актриса
Биография Марилу Берри
Родилась 1 февраля 1983 года. Париж, Франция.
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Популярные фильмы
7.2
Мунч
(2016)
6.0
Хочу как Бриджет
(2013)
5.9
Клиентка французского жиголо
(2008)
Фильмография Марилу Берри
4.9
Sweet Jesus
Doux Jésus
комедия
2025, Франция
5.5
Мои дорогие дети
Mes très chers enfants / Price of Parenting
комедия
2021, Франция
7.2
Мунч
драма, криминал
2016, Франция
5.8
Случайно беременна
Joséphine s'arrondit
комедия
2016, Франция
Смотреть трейлер
Рецензия
5.6
Королевы ринга
Les reines du ring
комедия
2013, Франция
Смотреть трейлер
6
Хочу как Бриджет
Joséphine
комедия
2013, Франция
Смотреть трейлер
5.9
Уродина
Vilaine / Ugle Melanie
комедия
2008, Франция
5.9
Клиентка французского жиголо
Cliente
комедия, мелодрама, драма
2008, Франция
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