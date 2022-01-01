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Виктория Абриль

Victoria Abril
Виктория Абриль
Виктория Абриль Victoria Abril
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Дата рождения
4 июля 1959
Возраст
63 года
Знак зодиака
Рак
Карьера
Актриса
Биография Виктории Абриль

Родилась 4 июля 1959 года. Мадрид, Испания.

Фильмография Виктории Абриль
Женщина, которая утерла свои слезы
Женщина, которая утерла свои слезы
драма 2012, Македония / Германия / Словения / Бельгия
4.0
Сестры по крови
Сестры по крови
драма, криминал, триллер 2008, Испания / Мексика
5.0
Летний дождь
Летний дождь
мелодрама, драма 2006, Испания / Великобритания
5.0
Говори, что хочешь
Говори, что хочешь
комедия 2004, Франция
6.0
Школа обольщения
Школа обольщения
комедия 2004, Великобритания
5.0
Нет вестей от Бога
Нет вестей от Бога
комедия, драма 2001, Испания / Франция / Италия / Мексика
6.0
101 Рейкьявик
101 Рейкьявик
комедия 2000, Исландия / Дания / Франция / Норвегия / Германия
6.0
Французский твист
Французский твист
комедия 1995, Франция
6.0
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