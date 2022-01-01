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Виктория Абриль
Виктория Абриль
Victoria Abril
О персоне
Фильмография
Виктория Абриль
Victoria Abril
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Дата рождения
4 июля 1959
Возраст
63 года
Знак зодиака
Рак
Карьера
Актриса
Биография Виктории Абриль
Родилась 4 июля 1959 года. Мадрид, Испания.
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Фильмография Виктории Абриль
Женщина, которая утерла свои слезы
драма
2012, Македония / Германия / Словения / Бельгия
4.0
Сестры по крови
драма, криминал, триллер
2008, Испания / Мексика
5.0
Летний дождь
мелодрама, драма
2006, Испания / Великобритания
5.0
Говори, что хочешь
комедия
2004, Франция
6.0
Школа обольщения
комедия
2004, Великобритания
5.0
Нет вестей от Бога
комедия, драма
2001, Испания / Франция / Италия / Мексика
6.0
101 Рейкьявик
комедия
2000, Исландия / Дания / Франция / Норвегия / Германия
6.0
Французский твист
комедия
1995, Франция
6.0
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