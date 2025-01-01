Lydia[На встрече анонимных алкоголиков]Я уже год трезвая, но так скучаю по папе, что иногда не могу уснуть ночью. Но я говорю себе, что он смотрит за мной. Иногда меня давит стыд — прямо сломать может, но я говорю себе: если ты должен жизнь кому-то, лучше проживи её... Поэтому я просто говорю спасибо.
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LinkТы действительно хорошая девочка. Правда хорошая. Вот прям... хорошая.
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LydiaНе хочу много говорить, потому что мой парень хотел, чтобы мы поженились, чтобы я не могла против него свидетельствовать в суде.
PreacherЧёртова сопля! Я управлял этим грёбаным Кочеллой задолго до того, как ты появилась на свет! Так что не говори мне! Моя жизнь — не Инстаграм, ради всего святого. Я — часть истории! Вьетнам, 19-й инженерный батальон. Проверь! Проверь! Я копал столько чертовых мин, что мог бы луну взорвать! Ты понимаешь это?