Preacher Чёртова сопля! Я управлял этим грёбаным Кочеллой задолго до того, как ты появилась на свет! Так что не говори мне! Моя жизнь — не Инстаграм, ради всего святого. Я — часть истории! Вьетнам, 19-й инженерный батальон. Проверь! Проверь! Я копал столько чертовых мин, что мог бы луну взорвать! Ты понимаешь это?