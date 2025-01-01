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Киноафиша Фильмы Кровный отец Цитаты из фильма Кровный отец

Цитаты из фильма Кровный отец

Kirby Ты знаешь разницу между «подходящим» и «правильным»?
Link Я не поэт из трейлерного парка, как ты, Кирби. Придётся объяснить.
Kirby Вот как. Я могу сейчас воткнуть тебе палец в зад и он, наверное, подойдёт...
Link М-м.
Kirby ...но это будет не по правилам!
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Link Нет, нет, тут не о победах и поражениях речь.
Link Ты либо хочешь проснуться утром, либо нет.
Link И если не можешь найти, как жить с собой, ну тогда зачем бежать? Зачем ко мне приходить? Зачем вообще всё это?
Lydia Я не хочу умирать.
Link Что ты сказала?
Lydia Я не хочу умирать.
Link Вот именно.
Link Ты не хочешь умирать.
Link Ведь тебе всего семнадцать, и у тебя впереди много жизни.
Link Может, завтра ты и не захочешь просыпаться, но послезавтра день может стать отличным.
Link Может, это будет лучший чёртова день в твоей жизни.
Link Понимаешь?
Link Ты не хочешь это пропустить, да?
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Lydia [На встрече анонимных алкоголиков] Я уже год трезвая, но так скучаю по папе, что иногда не могу уснуть ночью. Но я говорю себе, что он смотрит за мной. Иногда меня давит стыд — прямо сломать может, но я говорю себе: если ты должен жизнь кому-то, лучше проживи её... Поэтому я просто говорю спасибо.
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Link Ты действительно хорошая девочка. Правда хорошая. Вот прям... хорошая.
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Lydia Не хочу много говорить, потому что мой парень хотел, чтобы мы поженились, чтобы я не могла против него свидетельствовать в суде.
Link Очень романтично.
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Preacher Чё ты творишь? Крадущийся у меня, Линк?
Link Красть? Ты у меня уже всё, бл#дь, украл. А теперь посмотри на себя. Такой нищий и жалкий, что я даже убить тебя не могу из-за этого. Ты даже это у меня стырил!
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Link Возможно, завтра ты и не захочешь просыпаться,
Link но послезавтра может оказаться просто отличным днём.
Link Может, даже лучшим чё#вым днём в твоей жизни, понимаешь?
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Preacher [Направляет пистолет на Линка] Не могу поверить, что у тебя хватило наглости...
[Линк стреляет в проповедника в грудь и убивает его]
Link М#к.
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Kirby Прости, Джонни. Я сделал всё, что мог.
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Lydia Можешь считать до миллиона, если хочешь! Если ты думаешь, что я уйду отсюда без тебя, значит, ты меня совсем не знаешь! Всё это время, а ты даже не чёрт возьми знал меня!
Link Что? Ладно. Ладно. Приятно познакомиться.
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Preacher Чёртова сопля! Я управлял этим грёбаным Кочеллой задолго до того, как ты появилась на свет! Так что не говори мне! Моя жизнь — не Инстаграм, ради всего святого. Я — часть истории! Вьетнам, 19-й инженерный батальон. Проверь! Проверь! Я копал столько чертовых мин, что мог бы луну взорвать! Ты понимаешь это?
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Link Говори дальше, старческий уё###!
Preacher Уё###?
Link Ага!
Preacher Да не был бы, если бы свою мать по ночам дома держал!
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Link Я позвоню тебе по дороге, Кирби, обещаю. Трезвый, как судья.
Kirby Джон, быть твоим спонсором — это реально тяжело.
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Link Хочешь, я прямо сейчас тебя пристрелю?
Preacher Прямо на глазах у дочери?
Link Возможно, и пристрелю.
Preacher Нет, не пристреляешь. Ты не можешь. Ты изменился. Я видел это, я всё понял.
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Link Где ты прячешь эту хрень? Говори сейчас же, это уже не смешно! Я слишком много работал, и тут порядок, я не сяду из-за какой-то грёбаной прятки!
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Link [умирающий] Не оставляй меня, останься здесь, пожалуйста.
Lydia Да.
Link Да, да. Просто дай мне тебя посмотреть. Твоя прическа получилась классной.
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