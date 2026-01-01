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Эрин Мориарти Erin Moriarty
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Эрин Мориарти

Erin Moriarty

Дата рождения
24 июня 1994
Возраст
32 года
Знак зодиака
Рак
Карьера
Актриса
Место рождения
Нью-Йорк, США
Актерское амплуа
Герой триллеров, Драматический актёр, Фантастический герой

Биография Эрин Мориарти

Содержание:

Эрин Мориарти – Фильмы

Эрин Мориарти – «Пацаны»

Эрин Мориарти – Личная жизнь

 

Эрин Мориарти – американская актриса, родилась 24 июня 1994 в Нью-Йорке. Подробностей о детстве и юношестве девушки не так много. Она редко рассказывает о своей семье, известно лишь, что у нее доверительные и теплые отношения с отцом. Эрин бросила учебу, чтобы посвятить себя своей давней мечте – стать актрисой.

Эрин Мориарти – Фильмы

Фильмография Эрин Мориарти началась в 2010 году с мыльной оперы «Одна жизнь, чтобы жить», где она сыграла персонажа по имени Уитни Беннетт. Далее последовали небольшие роли в сериалах «Закон и порядок» и «Красная вдова», а также в фильмах «Дружинники», «Короли лета» и «Философы. Урок выживания».

В 2014 году Эрин приняла участие в популярном телесериале «Настоящий детектив», где сыграла Одри Харт, проблемную дочь персонажа Вуди Харрельсона. В следующем году ее ждала роль в «Джессике Джонс» – популярном сериале, созданном Мелиссой Розенберг и основанном на одноименном персонаже комиксов Marvel с Кристен Риттер в главной роли. В нем Эрин сыграла Хоуп Шлоттман, девушку, которая пострадала от действий Киллгрейва.

В 2016 Мориарти отметилась в картине «Капитан Фантастик», которую высоко оценили критики и зрители. В нем девушка сыграла Клэр, возлюбленную персонажа Джорджа МакКея. Фильм был номинирован на несколько престижных кинопремий, а Вигго Мортенсен, исполнитель главной роли, оказался в числе номинантов на «Оскар» за лучшую мужскую роль.

Эрин Мориарти – «Пацаны»

Прорывом в карьере Эрин стала роль Старлайт в сериале «Пацаны» (Boys), который вышел на  Amazon Prime. Шоу основано на одноимённом комиксе Гарта Энниса и Дарика Робертсона, в разное время издававшегося DC Comics и Dynamite Entertainment. Сюжет рассказывает о мире, где супергерои являются неотъемлемой частью жизни. Ими восхищаются, их обожают, но на самом деле они скрывают намного больше, чем кажется. Обнаглевшим и потерявшим страх героям «Семерки», самой популярной команды, противостоят «Пацаны», которых сыграли Карл Урбан, Джек Куэйд, Лаз Алонсо, Томер Капон и Карен Фукухара. Сериал стал одним из самых прибыльных и просматриваемых на стриминговом сервисе и сразу же был продлен на второй сезон.

Эрин Мориарти – Личная жизнь

О личной жизни актрисы мало что известно. Несмотря на то что интернет пестрит запросами на интимные фотографии Эрин Мориарти и ее откровенные фотосессии, в жизни девушка предпочитает держать личную жизнь под замком.

Популярные фильмы

Пацаны 8.7
Пацаны (2019)
Джессика Джонс 8.0
Джессика Джонс (2015)
Поколение «Ви» 7.5
Поколение «Ви» (2023)

Фильмография Эрин Мориарти

Поколение «Ви» 7.5
Поколение «Ви»
боевик, фантастика, комедия 2023, США
Пацаны 8.7
Пацаны
драма, боевик, фантастика 2019, США
Невероятные приключения Факира 6.4
Невероятные приключения Факира The Extraordinary Journey of the Fakir
драма 2018, Франция
Смотреть трейлер Рецензия
Тачка на миллион 6.4
Тачка на миллион Driven
триллер, биография 2018, США / Великобритания
Смотреть трейлер Рецензия
Сезон чудес 6.8
Сезон чудес The Miracle Season
драма 2018, США
Вечеринка монстров 5.5
Вечеринка монстров Monster Party
ужасы, триллер 2018, США
Кровный отец 6.4
Кровный отец Blood Father
драма 2016, Франция
Смотреть трейлер
Внутри 5.1
Внутри Crawlspace
триллер 2016, США
Смотреть трейлер
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Новости о Эрин Мориарти
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Фотографии Эрин Мориарти

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