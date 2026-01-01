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Эрин Мориарти – Фильмы

Эрин Мориарти – «Пацаны»

Эрин Мориарти – Личная жизнь

Эрин Мориарти – американская актриса, родилась 24 июня 1994 в Нью-Йорке. Подробностей о детстве и юношестве девушки не так много. Она редко рассказывает о своей семье, известно лишь, что у нее доверительные и теплые отношения с отцом. Эрин бросила учебу, чтобы посвятить себя своей давней мечте – стать актрисой.

Эрин Мориарти – Фильмы

Фильмография Эрин Мориарти началась в 2010 году с мыльной оперы «Одна жизнь, чтобы жить», где она сыграла персонажа по имени Уитни Беннетт. Далее последовали небольшие роли в сериалах «Закон и порядок» и «Красная вдова», а также в фильмах «Дружинники», «Короли лета» и «Философы. Урок выживания».

В 2014 году Эрин приняла участие в популярном телесериале «Настоящий детектив», где сыграла Одри Харт, проблемную дочь персонажа Вуди Харрельсона. В следующем году ее ждала роль в «Джессике Джонс» – популярном сериале, созданном Мелиссой Розенберг и основанном на одноименном персонаже комиксов Marvel с Кристен Риттер в главной роли. В нем Эрин сыграла Хоуп Шлоттман, девушку, которая пострадала от действий Киллгрейва.

В 2016 Мориарти отметилась в картине «Капитан Фантастик», которую высоко оценили критики и зрители. В нем девушка сыграла Клэр, возлюбленную персонажа Джорджа МакКея. Фильм был номинирован на несколько престижных кинопремий, а Вигго Мортенсен, исполнитель главной роли, оказался в числе номинантов на «Оскар» за лучшую мужскую роль.

Эрин Мориарти – «Пацаны»

Прорывом в карьере Эрин стала роль Старлайт в сериале «Пацаны» (Boys), который вышел на Amazon Prime. Шоу основано на одноимённом комиксе Гарта Энниса и Дарика Робертсона, в разное время издававшегося DC Comics и Dynamite Entertainment. Сюжет рассказывает о мире, где супергерои являются неотъемлемой частью жизни. Ими восхищаются, их обожают, но на самом деле они скрывают намного больше, чем кажется. Обнаглевшим и потерявшим страх героям «Семерки», самой популярной команды, противостоят «Пацаны», которых сыграли Карл Урбан, Джек Куэйд, Лаз Алонсо, Томер Капон и Карен Фукухара. Сериал стал одним из самых прибыльных и просматриваемых на стриминговом сервисе и сразу же был продлен на второй сезон.

Эрин Мориарти – Личная жизнь

О личной жизни актрисы мало что известно. Несмотря на то что интернет пестрит запросами на интимные фотографии Эрин Мориарти и ее откровенные фотосессии, в жизни девушка предпочитает держать личную жизнь под замком.