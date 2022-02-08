Смотрите фильмы за 1 рубль
Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате "Клаустрофобы. Долина дьявола"
1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Включить
Позже
Меню
Киноафиша
Москва, RU
Поиск
Отмена
Вход
Регистрация
Ваши билеты в личном кабинете
Онлайн
Афиша
Кинотеатры
Премьеры
Рейтинги
Новости
Все
Российские
Зарубежные
Киноафиша
Персоны
Дэниэл Монкада
Дэниэл Монкада
Daniel Moncada
О персоне
Фильмография
Новости
Вопросы и ответы
Дэниэл Монкада
Daniel Moncada
В избранное
Уже в избранном
Добавьте персону в избранное
Дата рождения
17 мая 1980
Возраст
42 года
Знак зодиака
Телец
Биография Дэниэла Монкада
Родился 17 мая 1980 года. Гондурас.
Развернуть
Фильмография Дэниэла Монкада
МакФарланд
драма
2014, США
7.0
Все фильмы
Новости о персоне
Новости звезд на нашем канале Телеграм
Близнецы прибывают на место преступления в тизере шестого сезона «Лучше звоните Солу»
Премьера финального сезона сериала состоится уже в ближайшее время.
Написать
8 февраля 2022 16:01
Все новости
Related video
Королева подставила Николаева перед женой: «Игорь – сказочник»
Народ потерял дар речи: какой выросла маленькая Женя из «Сватов»
«Позовите полицию!»: добрый мультфильм СССР привел иностранцев в ужас
В спорах о парике Малахова наконец-то поставлена точка: вот что выяснилось
Всего одна деталь в «Мойдодыр» ошеломила иностранцев: «В СССР это было нормой?»
Эти 3 знака Зодиака обладают "дурным глазом"
Помните красавца Эду из «Семейных уз»? Гляньте, что с ним сделала болезнь
Вот почему Галкин так и не стал народным артистом
Доносом за добро: правду о «Джентльменах удачи» Данелия скрывал всю жизнь
10 миллионов за рекламу: Киркоров не прочь заработать на 9-летнем сыне
Диснею не тягаться: создатель «Ну, погоди!» приструнил критиков-иностранцев
Это вам не СССР: Авербух не смолчал об участи фигуристов России