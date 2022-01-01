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Мигель Сандовал
Мигель Сандовал
Miguel Sandoval
О персоне
Фильмография
Мигель Сандовал
Miguel Sandoval
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Дата рождения
16 ноября 1951
Возраст
70 лет
Знак зодиака
Скорпион
Карьера
Актер, Режиссер
Место рождения
Вашингтон, округ Колумбия, США
Рост
175 см
Биография Мигеля Сандовала
Родился 16 ноября 1951 года. Вашингтон, округ Колумбия, США.
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Фильмография Мигеля Сандовала
Девять жизней
драма
2005, США
5.0
Баллистика: Экс Против Сивер
фантастика, боевик
2002, США / Германия
4.0
Миссис Уинтерборн
комедия, мелодрама, драма
1996, США
6.0
Весна скорпиона
драма
1995, США
4.0
Прямая и явная угроза
боевик, криминал
1994, США
6.0
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