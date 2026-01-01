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Мигель Сандовал
Miguel Sandoval
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Персоны
Мигель Сандовал
Мигель Сандовал
Miguel Sandoval
Дата рождения
16 ноября 1951
Возраст
74 года
Знак зодиака
Скорпион
Карьера
Актер, Режиссер
Место рождения
Вашингтон, США
Актерское амплуа
Драматический актёр
,
Герой боевиков
,
Фантастический герой
Биография Мигеля Сандовала
Родился 16 ноября 1951 года. Вашингтон, округ Колумбия, США.
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драма, детектив, мини-сериал
2018, США
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•••
✕
Смотреть онлайн
ООО «А сериал»
ИНН 7722742614
8.2
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