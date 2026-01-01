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Мигель Сандовал
Мигель Сандовал Miguel Sandoval
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Мигель Сандовал

Miguel Sandoval

Дата рождения
16 ноября 1951
Возраст
74 года
Знак зодиака
Скорпион
Карьера
Актер, Режиссер
Место рождения
Вашингтон, США
Актерское амплуа
Драматический актёр, Герой боевиков, Фантастический герой

Биография Мигеля Сандовала

Родился 16 ноября 1951 года. Вашингтон, округ Колумбия, США.

Популярные фильмы

Секретные материалы 8.2
Секретные материалы (1993)
Детективное агентство Дирка Джентли 8.2
Детективное агентство Дирка Джентли (2016)
Барри 8.2
Барри (2018)

Фильмография Мигеля Сандовала

Шугар 7.6
Шугар
драма, детектив, криминал 2024, США
Пожарная часть 19 6.9
Пожарная часть 19
драма, боевик, мелодрама 2018, США
Барри 8.2
Барри
драма, комедия, криминал 2018, США
Острые предметы 7.4
Острые предметы
драма, детектив, мини-сериал 2018, США
Детективное агентство Дирка Джентли 8.2
Детективное агентство Дирка Джентли
комедия, фантастика, детектив 2016, США
Кровный отец 6.4
Кровный отец Blood Father
драма 2016, Франция
Смотреть трейлер
Плохая судья 6.5
Плохая судья
комедия, семейный 2014, США
Окулус 7
Окулус Oculus
ужасы 2013, США
Смотреть трейлер
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