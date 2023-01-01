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Я, Дэниел Блэйк
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I, Daniel Blake
Я, Дэниел Блэйк
2016 / Великобритания / Франция
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7.6
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17
голосов
Рейтинг IMDb: 7.8
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