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Я, Дэниел Блэйк Я, Дэниел Блэйк
Киноафиша Фильмы Я, Дэниел Блэйк Я, Дэниел Блэйк, 2016: актеры и роли
I, Daniel Blake Я, Дэниел Блэйк 2016 / Великобритания / Франция
7.6 Оцените
17 голосов Рейтинг IMDb: 7.8
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Я, Дэниел Блэйк, 2016: актеры и роли

Вся информация о фильме
Режиссер
Кен Лоуч Кен Лоуч Ken Loach
В ролях
Дэйв Джонс Дэйв Джонс Dave Johns Хейли Сквайрс Хейли Сквайрс Hayley Squires Колин Кумбс Колин Кумбс Colin Coombs
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