Британский режиссёр Кен Лоуч известен своими острыми социальными драмами, а его имя не раз гремело на Каннском кинофестивале. Вот и в этом году 80-летний постановщик уехал с престижного киносмотра с главным призом – «Золотой пальмовой ветвью». Повторила успех десятилетней давности (в 2006 году награда досталась фильму «Ветер, который качает вереск») лента «Я, Дэниел Блэйк», которая хоть и была принята восторженно, привела к недовольству по поводу…
отторжения фильм не вызывает. обычная история. государственная машина работает по новым стандартам (американским,ес-но!), обезличенно. на вопрос:"вы врач или медсестра?" ответ:"специалист"
все "белые и пушистые".
люди с именами типа Иван, Тамара крышуют эскорт-услуги. афрожентельмены продают китайские кроссовки не по 150, а за 80. голодные леди воруют в магазинах не соль+крупу+спички для детей, а прокладки и дезодорант. а вот коренные всё переживают внутри, сердечко не выдерживает и капут прямо в туалетной комнате. здесь, наверное, плакать надо. ведь и похороны по самым низким расценкам устроены главному герою. [Sad]
кино про жизнь. смотреть можно. даже не один раз.7 из 10
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