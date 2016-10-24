Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате "Царевны и Таинственная гостья" 1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Я, Дэниел Блэйк Я, Дэниел Блэйк
Киноафиша Фильмы Я, Дэниел Блэйк Отзывы о фильме «Я, Дэниел Блэйк»
I, Daniel Blake Я, Дэниел Блэйк 2016 / Великобритания / Франция
7.6 Оцените
17 голосов Рейтинг IMDb: 7.8
Написать отзыв
В избранное Уже в избранном

Отзывы о фильме «Я, Дэниел Блэйк»

Вся информация о фильме
Наша рецензия

Британский режиссёр Кен Лоуч известен своими острыми социальными драмами, а его имя не раз гремело на Каннском кинофестивале. Вот и в этом году 80-летний постановщик уехал с престижного киносмотра с главным призом – «Золотой пальмовой ветвью». Повторила успех десятилетней давности (в 2006 году награда досталась фильму «Ветер, который качает вереск») лента «Я, Дэниел Блэйк», которая хоть и была принята восторженно, привела к недовольству по поводу…

Читать
Комментарии Обсудить в чате
Написать отзыв
Stepan Kovalenko 24 октября 2016, 18:23
Новый фильм 80-летнего британского кинорежиссера Кена Лоуча «Я, Дэниел Блэйк» по-настоящему заставил меня задуматься и одновременно откровенно не хотелось представлять, что происходящее на экране - действительность и она, эта действительность, рядом с нами. И в этой действительности может оказаться каждый из нас. По настоящему - манифест социальной не равности и несправедливости системы в ячейке общества. Интересно, что это происходит, казалось бы, в развитых и «цивилизованном» обществе. Кино получилось очень интересным и невообразимо цепляющий. Я редко, когда переживаю за героя на экране (последний раз - это был Гудбай Ленин! в 2002 году) но этот фильм неоднократно заставил меня взглянуть на мир другими глазами. Рад, что такое кино есть. И вдвойне рад, что оно заслуживает престижнейшую и наивысшую награду - не только своих зрителей, но и приз - Золотую пальмовую ветвь в этом 2016 году. Настоятельно советую к просмотру, но знайте - отойти от его эффекта мне лично довелось только на следующий день… а может и нет.
24 октября 2016, 18:23 Ответить
alex 20 ноября 2016, 20:46
[Dreamer] конечно, помер в конце фильма человек из другого времени. все естественно. [cry]

отторжения фильм не вызывает. обычная история. государственная машина работает по новым стандартам (американским,ес-но!), обезличенно. на вопрос:"вы врач или медсестра?" ответ:"специалист"

все "белые и пушистые".
люди с именами типа Иван, Тамара крышуют эскорт-услуги. афрожентельмены продают китайские кроссовки не по 150, а за 80. голодные леди воруют в магазинах не соль+крупу+спички для детей, а прокладки и дезодорант. а вот коренные всё переживают внутри, сердечко не выдерживает и капут прямо в туалетной комнате. здесь, наверное, плакать надо. ведь и похороны по самым низким расценкам устроены главному герою. [Sad]

кино про жизнь. смотреть можно. даже не один раз.7 из 10
20 ноября 2016, 20:46 Ответить
Оставлять комментарии могут только зарегистрированные пользователи Войти как пользователь Авторизовываясь, вы соглашаетесь с правилами пользования сайта

Авторизация по e-mail

Сейчас обсуждают Нюрнберг
Нюрнберг 15 комментариев
Мира
Мира 46 комментариев
Мег 2 6 комментариев
Астрал. Проклятие ведьм
Астрал. Проклятие ведьм 6 комментариев
Праведник
Праведник 92 комментария
Обсудить новинки кино в чате
Праведник
Праведник
2023, Россия, военный, драма, исторический
Чебурашка
Чебурашка
2022, Россия, семейный, комедия
Человек-муравей и Оса: Квантомания
Человек-муравей и Оса: Квантомания
2023, США, боевик, приключения, комедия
Аватар 2: Путь воды
Аватар 2: Путь воды
2022, США, приключения, боевик, фантастика
Бешенство
Бешенство
2023, Россия, триллер
Операция «Фортуна»: Искусство побеждать
Операция «Фортуна»: Искусство побеждать
2023, США, триллер, боевик, комедия
Беспринципные в деревне
Беспринципные в деревне
2023, Россия, комедия
Нюрнберг
Нюрнберг
2022, Россия / Германия / Чехия / Великобритания, исторический, драма, военный, триллер, приключения
Кот в сапогах 2: Последнее желание
Кот в сапогах 2: Последнее желание
2022, США, анимация, комедия, приключения
Величайший детектив-паук
Величайший детектив-паук
2022, Испания, анимация
Крушение
Крушение
2023, США / Великобритания, боевик, приключения, триллер
Свободные отношения
Свободные отношения
2023, Россия, комедия, мелодрама
Related video
Успенская огорошила признанием: «вытолкнула» дочь на сцену не просто так
Принцесса Диана жива? Почему в это верят спустя четверть века после трагедии
Пиар-романа с Медведевой не было? Оскандалившийся Милохин пошел ва-банк
Полная копия звезды экрана: мама МакSим никого не оставит равнодушным (фото)
Новогодний тест: какой вы алкоголик?
Обиду не простила: правду о «мести» Людмилы Зыкиной предали огласке
Обошла даже Ольгу Бузову: за что растоптали запевшую дочь Успенской
Была же красавица: секрет преображения Екатерины Климовой раскрыт
Александр Збруев скрывает дочь от публики: ее судьба тронет до слез
Оказался хуже Бузовой: за что Влада Кадони с позором гонят из «Дома-2»
Прикрылась бантом: прозрачное платье Дженнифер Лопес произвело фурор (фото)
Обезображенного Микки Рурка любят все: причина не укладывается в голове
Приложение киноафиши