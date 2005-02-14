Во время вынужденной стоянки пожилой бизнесмен вдруг понимает, что не только у делового человека может быть свой взгляд на мир. Молодой пассажир неожиданно встречает девушку своей мечты и осознает, что любовь не только дарит счастье, но и требует ответственности. А трое шотландцев, направляющихся в Рим на футбольный матч, вынуждены признать, что мир живет не по тем правилам, которые действуют в футболе. У каждого путешественника есть шанс изменить свою личную жизнь, шанс, который ему дарит обычный билет на поезд.