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Постер фильма Билет на поезд
6.6
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6.6

Билет на поезд

, 2005
Tickets
Италия, Великобритания / драма, комедия / 18+
Постер фильма Билет на поезд
6.6

О фильме

Во время вынужденной стоянки пожилой бизнесмен вдруг понимает, что не только у делового человека может быть свой взгляд на мир. Молодой пассажир неожиданно встречает девушку своей мечты и осознает, что любовь не только дарит счастье, но и требует ответственности. А трое шотландцев, направляющихся в Рим на футбольный матч, вынуждены признать, что мир живет не по тем правилам, которые действуют в футболе. У каждого путешественника есть шанс изменить свою личную жизнь, шанс, который ему дарит обычный билет на поезд.

В ролях

Карло Делле Пьяне
Professor
Силвана Де Сантис
Italian Lady
Филиппо Трояно
Filippo
Блерта Кэхэни
Albanian Family Girl
Мартин Компстон
Мартин Компстон
Jamesy
Гэри Мэйтлэнд
Spaceman
Клайди Коррай
Albanian Family Boy
Уильям Руэн
Frank
Валерия Бруни-Тедески
Валерия Бруни-Тедески
PR Lady
Aishe Gjuriqi
Albanian Family Mother
Режиссер Аббас Киаростами, Кен Лоуч, Эрманно Ольми
Сценарист Эрманно Ольми, Аббас Киаростами, Пол Лаверти
Композитор Джордж Фентон
Все актеры и съемочная группа

Детали фильма

Страна Италия / Великобритания
Продолжительность 1 час 46 минут
Год выпуска 2005
Премьера онлайн 28 октября 2006
Премьера в мире 14 февраля 2005
Дата выхода
11 августа 2005 Россия Русский репортаж
6 октября 2005 Беларусь
25 марта 2005 Италия
6 октября 2005 Казахстан
6 октября 2005 Украина
23 июня 2006 Южная Корея 12
Сборы в мире $367 072
Производство Fandango, Medusa Film, Sixteen Films
Другие названия
Tickets, Biletler, Bilety, Karte za voz, Билет на поезд, Билети, Квиток на поїзд, 明日へのチケット, 火車三段程, 火车三段程, 航向幸福的旅程

Рейтинг фильма

6.6
Оцените 10 голосов
6.9 IMDb
Место в рейтинге
Лучшие комедии 
Обновлено 12 ноября 2020

Отзывы о фильме

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