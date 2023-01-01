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Я, Дэниел Блэйк
Награды и номинации фильма Я, Дэниел Блэйк
I, Daniel Blake
Я, Дэниел Блэйк
2016 / Великобритания / Франция
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7.6
Оцените
17
голосов
Рейтинг IMDb: 7.8
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«Ростелеком» ИНН: 7707049388
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Награды и номинации фильма Я, Дэниел Блэйк
Вся информация о фильме
Каннский кинофестиваль 2016
«Золотая пальмовая ветвь»
Победитель
BAFTA 2017
Премия имени Александра Корды за выдающийся британский фильм года
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