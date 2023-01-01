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Я, Дэниел Блэйк Я, Дэниел Блэйк
Киноафиша Фильмы Я, Дэниел Блэйк Награды и номинации фильма Я, Дэниел Блэйк
I, Daniel Blake Я, Дэниел Блэйк 2016 / Великобритания / Франция
7.6 Оцените
17 голосов Рейтинг IMDb: 7.8
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Награды и номинации фильма Я, Дэниел Блэйк

Вся информация о фильме
Каннский кинофестиваль 2016 Каннский кинофестиваль 2016
«Золотая пальмовая ветвь»
Победитель
BAFTA 2017 BAFTA 2017
Премия имени Александра Корды за выдающийся британский фильм года
Победитель
Лучший фильм
Номинант
Награда Дэвида Лина за лучшую режиссуру
Номинант
Лучшая женская роль второго плана
Номинант
Лучший оригинальный сценарий
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