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Лавинг Лавинг
Киноафиша Фильмы Лавинг Награды и номинации фильма Лавинг
Loving Лавинг 2016 / США / Великобритания
7.0 Оцените
15 голосов Рейтинг IMDb: 7
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Награды и номинации фильма Лавинг

Вся информация о фильме
MTV Movie & TV Awards 2017 MTV Movie & TV Awards 2017
Лучшая драка
Номинант
Золотой глобус 2017 Золотой глобус 2017
Лучшая мужская роль (драма)
Номинант
Лучшая женская роль (драма)
Номинант
Оскар 2017 Оскар 2017
Лучшая женская роль
Номинант
Праздники
Праздники
2023, Россия, комедия
Барби
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2023, США, комедия, драма, приключения, фэнтези, мелодрама
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2023, США / Франция / Япония, семейный, анимация
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