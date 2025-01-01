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Лавинг
Цитаты из фильма Лавинг
Цитаты из фильма Лавинг
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Цитаты
Richard Loving
[из трейлера]
Скажи судье, что я люблю свою жену.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Richard Loving
[Милдред, плача]
Я позабочусь о тебе.
Mildred
Я знаю.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Mildred
Я знаю, у нас есть враги. Но и друзья тоже есть.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
[первые слова]
Милдред
Я беременна.
Ричард Лавинг
[долгая пауза]
Хорошо. Это хорошо.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Richard Loving
Разве ты не можешь просто пойти и поговорить с судьёй Бэйзилом? Мы никому не мешаем.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Mildred
Я не собираюсь растить здесь свою семью. Мне плевать, что они с нами сделают.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
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