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Киноафиша Рецензии «ВМаяковский»: Рецензия Киноафиши

«ВМаяковский»: Рецензия Киноафиши

15 марта 2019 00:00
«ВМаяковский»: Рецензия Киноафиши

Пётр Волошин посмотрел кино про классика литературы в исполнении Юрия Колокольникова

«ВМаяковский» уже одним названием залепил пощёчину общественному вкусу, особенно верным ревнителям орфографии и правописания. Нарочито безграмотное и авангардистское название — то, что надо для фильма про футуриста, сторонника авангардной школы, последовательно нарушающего нормы литературного языка.

В плане киноязыка фильм также построен необычно и смело. Начинается он не как кино, а как мета-кино, фильм о фильме. Сидят за круглым столом люди (крайне заслуженные, прямо скажем, люди) и занимаются вычиткой сценария. Идёт очень ранний этап работы над художественным фильмом про Маяковского.

Так проходит первая половина фильма — общение, репетиции, работа. Классные актёры потихоньку осознают текст сценария, разговаривают (даже немного ругаются), собирают кинопаззл воедино. Это, на самом деле, запрещённый приём. Посади в одну комнату Евгения Миронова, Чулпан Хаматову, Михаила и Никиту Ефремовых, Антона Адасинского — всё равно будет интересно, даже если они будут выбирать пиццу или обсуждать цвет обоев. Но режиссёр Александр Шейн обладает мужеством ставить задачи посерьёзнее. Да и весь этот завидный подбор актёров уступает одному. Тому, что в главной роли.

Самого поэта играет Юрий Колокольников. Антропометрически очень похожий на Маяковского, а с припаянной гримом тяжёлой челюстью так вообще один в один. Мы видим, как препарируется его актёрская игра. Вот он декламирует стихи (хорошо декламирует, но недостаточно хорошо, по его собственному мнению – по глазам видно), вот он пытается ходить, как Маяковский, смотреть, как он, дышать, как он. Вот слушает советы более опытных коллег, вот просто не знает, что же дальше делать. «ВМаяковский»: Рецензия Киноафиши

Зрителю, конечно, интересно: ему дали ключи от чёрного хода творческой лаборатории. Пустили туда, куда не принято пускать посторонних. Могучие моменты с Колокольниковым рвано, даже как-то коллажно перемешаны с разными сценами, близкими по духу, но разными по содержанию. Здесь и репетиция танцевального номера в театре Мейерхольда, и перформанс, где рубят и обливают краской книжки.

За счёт тематической целостности этот набор частей не утомляет, ну или утомляет не очень сильно. До зрителя уже доходит, что нет его, фильма-то. Не будет никакой биографии в общепринятом смысле этого слова. Это всё игра и выдумка. И даже можно этот факт принять.

Но во второй части фильма снятые в стиле традиционного биографического кино фрагменты заполняют экранное время. Оказывается, что фильм, или, по крайне мере, какой-то набор сцен, снят. Авангардные вставки всё равно есть, но уходят на второй план.

В этой разнородности двух частей угадывается неясность того, чего создатели хотели добиться, доказать, показать. Неясность коммуникативной задачи — для кого это всё сейчас было? Для высокоинтеллектуального зрителя (и читателя, по совместительству) фильм не показывает трёхмерности личности Маяковского, не предлагает ничего нового и интересного. Здесь простой набор: жизнь втроём с Бриками, проблемы с властью, творческий кризис, та самая предсмертная записка. Для зрителя же, незнакомого с фактами уровня Википедии, фильм получился скучный, отпугивающе-странный, непонятный.

Маяковский – могучая фигура русской литературы. Пожалуй, одна из самых медийных. Немногие из русских классиков могут красоваться на мерче вроде значков или футболок. Но в кино его очень мало, из последнего — карикатурный пролетарский поэт в сериале «Есенин» и телефильм «Маяковский: Два дня» — занятный, но незаслуженно неизвестный. Пожалуй, этой фигуре ещё предстоит быть интересно и полно отрефлексированной нашим кинематографом. «ВМаяковский» — шаг в этом направлении, пускай пока не самый уверенный.

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