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Александр Шейн
Александр Шейн
О персоне
Фильмография
Александр Шейн
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Дата рождения
27 сентября 1976
Возраст
45 лет
Знак зодиака
Весы
Карьера
Продюсер, Актер, Режиссер
Биография Александра Шейна
Родился 27 сентября 1976 года. Москва, СССР (Россия).
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Фильмография Александра Шейна
ВМаяковский
биография, драма
2017, Россия
6.0
Тимур Новиков. Ноль объект
документальный
2014, Россия
0.0
Звезда
комедия, мелодрама, драма
2014, Россия
7.0
Виноградов Дубосарский: Картина на заказ
документальный
2009, Россия
0.0
Эйфория
мелодрама, драма, комедия
2006, Россия
6.0
Кармен
драма, мелодрама
2003, Россия
6.0
Смеситель
триллер
2001, Россия
4.0
Семейное счастье
драма
1969, СССР
8.0
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