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Александр Шейн

Александр Шейн
Александр Шейн
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Дата рождения
27 сентября 1976
Возраст
45 лет
Знак зодиака
Весы
Карьера
Продюсер, Актер, Режиссер
Биография Александра Шейна

Родился 27 сентября 1976 года. Москва, СССР (Россия).

Фильмография Александра Шейна
ВМаяковский
ВМаяковский
биография, драма 2017, Россия
6.0
Тимур Новиков. Ноль объект
Тимур Новиков. Ноль объект
документальный 2014, Россия
0.0
Звезда
Звезда
комедия, мелодрама, драма 2014, Россия
7.0
Виноградов Дубосарский: Картина на заказ
Виноградов Дубосарский: Картина на заказ
документальный 2009, Россия
0.0
Эйфория
Эйфория
мелодрама, драма, комедия 2006, Россия
6.0
Кармен
Кармен
драма, мелодрама 2003, Россия
6.0
Смеситель
Смеситель
триллер 2001, Россия
4.0
Семейное счастье
Семейное счастье
драма 1969, СССР
8.0
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