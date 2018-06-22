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ВМаяковский ВМаяковский
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ВМаяковский 2017 / Россия
6.4 Оцените
10 голосов Рейтинг IMDb: 5.9
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Отзывы о фильме «ВМаяковский»

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«ВМаяковский» уже одним названием залепил пощёчину общественному вкусу, особенно верным ревнителям орфографии и правописания. Нарочито безграмотное и авангардистское название — то, что надо для фильма про футуриста, сторонника авангардной школы, последовательно нарушающего нормы литературного языка. В плане киноязыка фильм также построен необычно и смело. Начинается он не как кино, а как мета-кино, фильм о фильме. Сидят за круглым столом люди (крайне заслуженные, прямо…

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Татьяна Брускина 22 июня 2018, 21:42
"Отвал башки"

«ВМаяковский». Режиссер Александр Шейн. «Отвал башки». 21 июня 2018 Давно не видела такого артхаузного зрелища, как фильм А.Шейна «ВМаяковский». Он вызывает самые неожиданные ассоциации. Прежде всего, с фильмом Ромы Либерова «Сохрани мою речь навсегда». Сходство в резких ракурсах, в смелом монтаже, а главное, в неистовстве и фанатизме режиссеров по отношению к объекту повествования. Вторая ассоциация: «Облачный атлас» по книге Дэвида Митчелла, та же нелинейность повествования, та же сложность в расшифровке сюжетных линий, в опознании героев, которые действуют в разных временных пластах. Мне, например, было трудно сначала уловить и связать трёх артистов воплощающих одного героя – небезызвестного Яна Агранова. Евгений Миронов выступает в двух амплуа. Он Троцкий и тот же Агранов. А сначала мне мерещился Луначарский…Сложно подобрать название жанру фильма. Это смелый эксперимент. Здесь переплетаются театральность, документальность, анимация; это некий многослойный пирог, коллаж. Читка ролей плавно переходит в повествование о герое и иногда невозможно отличить актеров от действующих лиц. В этом отношении, мне вспомнился фильм Карло Сауры «Кармен, там тоже зазор между жизнью и театром был невидим, так плавно происходило это перетекание. По непонятности некоторых эпизодов в памяти возник фильм Александра Сокурова «Камень»…. Безусловная удача фильма – Юрий Колокольников в роли Маяковского. Это просто прорыв: грим, пластика, мощная энергетика, кажется, что поэт был именно таким. Ему удалось воплотить трагизм, пассионарность, мягкость и незащищенность поэта. Хотелось бы, чтобы эта роль принесла актёру какую-нибудь премию. Он её заслуживает. Большое впечатление произвели «безликие лица» в сцене обсуждения творчества поэта на заседании писательской организации (РАПП?). Она рифмуется и со строками «корчилась улица безъязыкая» и метафорична сама по себе. Очень страшная сцена вечеринки в доме Бриков, когда камера неожиданно отъезжает, и мы видим, что действие происходит в театре, а в зале зеленые фуражки НКВДешников…ты понимаешь, что все под колпаком и перекличка времен более, чем очевидна в век компьютеров и Интернета. О современности напоминает и возложение цветов к памятнику вождям в Северной Корее. Издевательски выглядит сцена яблочного сада, «Я знаю, город будет, я знаю, саду цвесть»… .Несколько раз мы видим, как в кадре Маяковского придавливает к земле, не давая двигаться, огромная оконная рама и это то ли образ окон РОСТа, то ли крест, который ему надо нести на Голгофу…Символизм переплетается с будничными кадрами, бесконечное мытье рук, которым славился поэт, боясь заразы, проводы на вокзале, чтение детских стихов. Не могу согласиться с трактовкой образа Лили Брик. Автор явно ей очень симпатизирует. Она славилась художественным вкусом и, очевидно, могла объективно оценивать творчество поэта, но слова, вложенные в ее уста на вокзале о женитьбе на Татьяне Яковлевой, звучат фальшиво. Трудно поверить в то, что ревнивая Лиля могла так сказать, кроме того, складывается впечатление, что семейная пара знала о какой-то готовящейся провокации (о ней говорит герой Миронова) и уезжают от греха подальше, оставляя героя на произвол судьбы. Все актёры оказались на высоте замысла. Это и Миронов и Адасинский и Хаматова и отец и сын Ефремовы. Л.Максаковой в роли старой Лили веришь безоговорочно. Осип Брик мог быть и таким, каким его изобразил Альберт Альбертс, этакий чеширский кот, вместо которого каждый раз остается только улыбка… Удачно звучит рэп…Можно и нужно говорить о масках в фильме. Но это дело профессиональных критиков. Шейн проделал огромную подготовительную работу (по его собственному признанию 10 лет!) и результат налицо: необычный, местами завораживающий, местами непонятный, непривычный, но очень интересный, экспериментальный фильм. Все же иногда этот монтаж аттракционов превращается в пазл, а просмотр фильма в квест, разгадка которого требует повторного просмотра, но для меня фильм слишком шумный и напряженный, чтобы подвергнуть себя этому испытанию еще раз. Кстати, перед началом показа, обращаясь с экрана к зрителям, автор несколько раз благодарил присутствующих за то, что они пришли посмотреть такое сложное, тяжелое, эмоционально-затратное действо. Размышляя о судьбе Маяковского и перипетиях его жизни и трагической развязки, неизбежно скатываешься на любовный треугольник, женитьбу Татьяны Яковлевой и нежелание Вероники Полонской развестись с мужем. За этими житейскими проблемами от нас ускользает фон его жизни, а это 30-годы, начало террора. Несомненная удача фильма в том, что авторам удалось найти правильный баланс личного и общественного, выправив крен в восприятии трагедии судьбы Владимира Маяковского.
22 июня 2018, 21:42 Ответить
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