Наша рецензия

«ВМаяковский» уже одним названием залепил пощёчину общественному вкусу, особенно верным ревнителям орфографии и правописания. Нарочито безграмотное и авангардистское название — то, что надо для фильма про футуриста, сторонника авангардной школы, последовательно нарушающего нормы литературного языка. В плане киноязыка фильм также построен необычно и смело. Начинается он не как кино, а как мета-кино, фильм о фильме. Сидят за круглым столом люди (крайне заслуженные, прямо…