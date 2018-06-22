«ВМаяковский» уже одним названием залепил пощёчину общественному вкусу, особенно верным ревнителям орфографии и правописания. Нарочито безграмотное и авангардистское название — то, что надо для фильма про футуриста, сторонника авангардной школы, последовательно нарушающего нормы литературного языка. В плане киноязыка фильм также построен необычно и смело. Начинается он не как кино, а как мета-кино, фильм о фильме. Сидят за круглым столом люди (крайне заслуженные, прямо…
«ВМаяковский». Режиссер Александр Шейн. «Отвал башки». 21 июня 2018 Давно не видела такого артхаузного зрелища, как фильм А.Шейна «ВМаяковский». Он вызывает самые неожиданные ассоциации. Прежде всего, с фильмом Ромы Либерова «Сохрани мою речь навсегда». Сходство в резких ракурсах, в смелом монтаже, а главное, в неистовстве и фанатизме режиссеров по отношению к объекту повествования. Вторая ассоциация: «Облачный атлас» по книге Дэвида Митчелла, та же нелинейность повествования, та же сложность в расшифровке сюжетных линий, в опознании героев, которые действуют в разных временных пластах. Мне, например, было трудно сначала уловить и связать трёх артистов воплощающих одного героя – небезызвестного Яна Агранова. Евгений Миронов выступает в двух амплуа. Он Троцкий и тот же Агранов. А сначала мне мерещился Луначарский…Сложно подобрать название жанру фильма. Это смелый эксперимент. Здесь переплетаются театральность, документальность, анимация; это некий многослойный пирог, коллаж. Читка ролей плавно переходит в повествование о герое и иногда невозможно отличить актеров от действующих лиц. В этом отношении, мне вспомнился фильм Карло Сауры «Кармен, там тоже зазор между жизнью и театром был невидим, так плавно происходило это перетекание. По непонятности некоторых эпизодов в памяти возник фильм Александра Сокурова «Камень»…. Безусловная удача фильма – Юрий Колокольников в роли Маяковского. Это просто прорыв: грим, пластика, мощная энергетика, кажется, что поэт был именно таким. Ему удалось воплотить трагизм, пассионарность, мягкость и незащищенность поэта. Хотелось бы, чтобы эта роль принесла актёру какую-нибудь премию. Он её заслуживает. Большое впечатление произвели «безликие лица» в сцене обсуждения творчества поэта на заседании писательской организации (РАПП?). Она рифмуется и со строками «корчилась улица безъязыкая» и метафорична сама по себе. Очень страшная сцена вечеринки в доме Бриков, когда камера неожиданно отъезжает, и мы видим, что действие происходит в театре, а в зале зеленые фуражки НКВДешников…ты понимаешь, что все под колпаком и перекличка времен более, чем очевидна в век компьютеров и Интернета. О современности напоминает и возложение цветов к памятнику вождям в Северной Корее. Издевательски выглядит сцена яблочного сада, «Я знаю, город будет, я знаю, саду цвесть»… .Несколько раз мы видим, как в кадре Маяковского придавливает к земле, не давая двигаться, огромная оконная рама и это то ли образ окон РОСТа, то ли крест, который ему надо нести на Голгофу…Символизм переплетается с будничными кадрами, бесконечное мытье рук, которым славился поэт, боясь заразы, проводы на вокзале, чтение детских стихов. Не могу согласиться с трактовкой образа Лили Брик. Автор явно ей очень симпатизирует. Она славилась художественным вкусом и, очевидно, могла объективно оценивать творчество поэта, но слова, вложенные в ее уста на вокзале о женитьбе на Татьяне Яковлевой, звучат фальшиво. Трудно поверить в то, что ревнивая Лиля могла так сказать, кроме того, складывается впечатление, что семейная пара знала о какой-то готовящейся провокации (о ней говорит герой Миронова) и уезжают от греха подальше, оставляя героя на произвол судьбы. Все актёры оказались на высоте замысла. Это и Миронов и Адасинский и Хаматова и отец и сын Ефремовы. Л.Максаковой в роли старой Лили веришь безоговорочно. Осип Брик мог быть и таким, каким его изобразил Альберт Альбертс, этакий чеширский кот, вместо которого каждый раз остается только улыбка… Удачно звучит рэп…Можно и нужно говорить о масках в фильме. Но это дело профессиональных критиков. Шейн проделал огромную подготовительную работу (по его собственному признанию 10 лет!) и результат налицо: необычный, местами завораживающий, местами непонятный, непривычный, но очень интересный, экспериментальный фильм. Все же иногда этот монтаж аттракционов превращается в пазл, а просмотр фильма в квест, разгадка которого требует повторного просмотра, но для меня фильм слишком шумный и напряженный, чтобы подвергнуть себя этому испытанию еще раз. Кстати, перед началом показа, обращаясь с экрана к зрителям, автор несколько раз благодарил присутствующих за то, что они пришли посмотреть такое сложное, тяжелое, эмоционально-затратное действо. Размышляя о судьбе Маяковского и перипетиях его жизни и трагической развязки, неизбежно скатываешься на любовный треугольник, женитьбу Татьяны Яковлевой и нежелание Вероники Полонской развестись с мужем. За этими житейскими проблемами от нас ускользает фон его жизни, а это 30-годы, начало террора. Несомненная удача фильма в том, что авторам удалось найти правильный баланс личного и общественного, выправив крен в восприятии трагедии судьбы Владимира Маяковского.
Авторизация по e-mail