«Дары смерти»: Рецензия Киноафиши

Дьявольское искусство

Этот год оказался богат на фильмы ужасов. Были годные картины, которые можно советовать даже не любителям этого жанра, например, «Неоновый демон» («The Neon Demon», реж. Николас Виндинг Рефн) или «Не дыши» («Don't Breathe», реж. Федерико Альварес). Но вот таких, которые вызывают только разочарование, к сожалению, было больше. К ним можно отнести «Судную ночь 3» («The Purge: Election Year», реж. Джеймс ДеМонако), «Дизлайк» (реж. Павел Руминов) или «Диггеров» (реж. Тихон Корнев).

А вот к какому разряду отнести новый фильм режиссёра Шона Бирна «Дары смерти» («The Devil's Candy») — вопрос неоднозначный. Давайте разберёмся.

Кадр из фильма «Дары смерти»

В этот раз начнём не с сюжета, а с названия. Ничего не напоминает? Мне в голову сразу же пришёл «Гарри Поттер и Дары смерти» (Harry Potter and the Deathly Hallows»). Только в случае этого волшебника подобный перевод был логичен и оправдан, а вот какой магией руководствовались переводчики, переводящие «The Devil's Candy» тоже как «Дары смерти», неизвестно. Но оставим это безобразие на их совести. Видимо, они просто хотели так привлечь внимание к своей картине.

Сюжет с каким бы то ни было дарами смерти тоже связан мало. Художник Джесси (Итэн Эмбри), его жена Астрид (Шири Эпплби) и их дочка Зои (Кьяра Гласко) переезжают в новый чудесный дом. Отец и дочка — ребята довольно брутальные, слушают металл, его же и носят, выражаются соответственно. Но в целом — вполне себе обычная семья. А вот дом оказывается необычным из-за толстячка Рея (Прюитт Тэйлор Винс), который когда-то там жил. Он приходит в старое жилище, что-то лопочет про Дьявола и вообще ведёт себя странно. А в итоге оказывается, что он вроде как служитель Сатаны, который совершает в его честь жертвоприношения.

Кстати, несмотря на связь сюжета с Лукавым, в фильме нет никакой мистики, только старое доброе человеческое сумасшествие.

Зато в фильме есть подобие Иисуса. На Бога чертовски похож художник Джесси, который в новом доме начинает творить с особой силой. На протяжении всей картины с ним случаются творческие припадки, которые он называет визитами музы. Правда, картины копии Христа выглядят какими-то адскими посланиями, что довольно символично.

Кадр из фильма «Дары смерти»

Пока всё довольно недурственно, но есть в «Дарах смерти» и некоторые шаблоны и проблемы. Например, создатели явно сэкономили на спецэффектах, потому что огонь в фильме просто до смешного не настоящий. И с этим же огнём связан другой минус, который вызывает вопрос «почему?» Почему герой, жизни которого только что угрожала опасность, спасшись, начинает рассуждать о том, всё ли в порядке? То есть, ты хоть отдышись, вылези из места, где тебя чуть не убило, а потом уже спрашивай, как у кого дела.

Всё остальное в фильме вполне терпимое и логичное. Но совсем не страшное.

Кадр из фильма «Дары смерти»

Но, резюмируя, можно сказать лишь одно: качественные ужасы сейчас, увы, не снимают. Пожалуй, зритель и сам это заметил, из премьеры в премьеру видя в кино шаблонные творения со средней игрой и часто совсем нестрашным сюжетом. Иногда складывается впечатление, что режиссёры и сценаристы, решившие снять ужасы, забывают, что любой фильм должен иметь хороший сюжет, качественную актёрскую игру. В ужасах чаще всего всё закручивается на эффектах, нацеленных на то, чтобы напугать. Но вот беда: без остальных составляющих хорошего фильма, напугать всё равно не выходит.

Поэтому оценку рассматриваемым в этом тексте «Дарам смерти» можно дать чуть выше среднего, но до уровня страшного, интересного, захватывающего кино им очень далеко.

Оксана Рузаева

В российском прокате с 15 декабря 2016

Расписание и покупка билетов на фильм «Дары смерти»