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Иностранец Иностранец
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The Foreigner Иностранец 2016 / США
7.7 Оцените
23 голоса Рейтинг IMDb: 7
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Отзывы о фильме «Иностранец»

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Наша рецензия

Немолодой владелец ресторана Цюань (Джеки Чан), уже давно живущий в Лондоне, везёт свою дочь в магазин, выбрать платье на выпускной. Но ровно в это же время очередные ирландские борцы за свободу решают устроить теракт. Во взрыве погибает дочь главного героя — его последний родной человек. Он решает во что бы то ни стало отомстить. Чтобы узнать имена террористов, он обращается к бывшему участнику Ирландской республиканской армии, а ныне известному британскому политику Лиаму Хеннесси (Пирс…

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Михаил Семёнов 24 октября 2017, 19:08
Смотрел этот фильм- понравился, да и Джеки справился просто отлично!
24 октября 2017, 19:08 Ответить
leadraven 3 декабря 2017, 14:58
Оценка
Очень хороший фильм, но российскому зритулю его смотреть тяжело - на две трети фильм посвящён конфликту ирландцев с британцами, теме у нас абсолютно неизвестной. Цели и мотивы ирландских боевиков непонятны (а их в этом фильме почти все), отчего и драматургию оценить сложно (что не является недостатком фильма). Зато персонажем Джеки Чана можно насладиться в полной мере.
3 декабря 2017, 14:58 Ответить
САНСАНЫЧ XXX 3 декабря 2017, 17:57
фильм нормальный. хотя и тема беспроигрышная- месть и противостояние двух сильных личностей. но я так и не понял на чьей стороне воевал китаец во вьетнаме?
3 декабря 2017, 17:57 Ответить
Marat Shakouroff 5 декабря 2017, 13:45
Оценка
Классный фильм. Всем советую.
5 декабря 2017, 13:45 Ответить
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