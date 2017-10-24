Наша рецензия

Немолодой владелец ресторана Цюань (Джеки Чан), уже давно живущий в Лондоне, везёт свою дочь в магазин, выбрать платье на выпускной. Но ровно в это же время очередные ирландские борцы за свободу решают устроить теракт. Во взрыве погибает дочь главного героя — его последний родной человек. Он решает во что бы то ни стало отомстить. Чтобы узнать имена террористов, он обращается к бывшему участнику Ирландской республиканской армии, а ныне известному британскому политику Лиаму Хеннесси (Пирс…