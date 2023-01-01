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Эстонка в Париже
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Une Estonienne à Paris
Эстонка в Париже
2012 / Франция / Бельгия / Эстония
6.3
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15
голосов
Рейтинг IMDb: 6.3
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