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Постер фильма Время прощания
6.9
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6.9

Время прощания

, 2005
Time to Leave / Temps qui reste, Le
Франция / драма / 18+
Постер фильма Время прощания
6.9

О фильме

Преуспевающий молодой фотограф узнает, что он смертельно болен. Это заставляет его пересмотреть свою жизнь и отношения с близкими ему людьми – любовником, сестрой, с которой они находятся в затяжной ссоре, родителями. Он соглашается на неожиданную просьбу незнакомых ему бездетных людей стать биологическим отцом их ребенка ...

В ролях

Жанна Моро
Лора
Мельвиль Пупо
Мельвиль Пупо
Ромен
Валерия Бруни-Тедески
Валерия Бруни-Тедески
Jany
Мари Ривьер
La mère
Даниэль Дюваль
Le père
Кристиан Сегевальд
Sasha
Louise-Anne Hippeau
Sophie
Henri de Lorme
Le médecin
Walter Pagano
Bruno
Violetta Sanchez
L'agent
Режиссер Франсуа Озон
Сценарист Франсуа Озон
Все актеры и съемочная группа

Детали фильма

Страна Франция
Продолжительность 1 час 30 минут
Год выпуска 2005
Премьера онлайн 4 мая 2006
Премьера в мире 16 мая 2005
Дата выхода
13 октября 2005 Россия Интерсинема
13 октября 2005 Беларусь
13 октября 2005 Казахстан
30 ноября 2005 США
13 октября 2005 Украина
16 мая 2005 Франция
9 февраля 2006 Южная Корея 18
Сборы в мире $2 893 462
Производство Fidélité Productions, France 2 Cinéma, StudioCanal
Другие названия
Le Temps qui reste, Time to Leave, O Tempo que Resta, Tiempo de vivir, Aeg, mis alles jääb, Aika lähteä, Boku wo okuru, Čas, který zbývá, Čas, ktorý zostáva, Czas, który pozostał, Die Zeit die bleibt, El temps que queda, El tiempo que queda, Ennå er det tid, Ha'zman she'nish'ar, Il tempo che resta, Ostatak života, Tid til afsked, Tiden som finns kvar, Utolsó napjaim, Veda vakti, Vreme za odlazak, Vrijeme za polazak, Ο χρόνος που απομένει, Време за раздяла, Время прощания, ぼくを葬（おく）る, 最後的時光, 愛無止期

Рейтинг фильма

6.9
Оцените 10 голосов
7.1 IMDb
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Обновлено 17 декабря 2023

Отзывы о фильме

О 2 апреля 2015, 12:51
Фильм у Озона получился глубокий, искренний, и я бы даже сказал, мудрый. Из куколки вылупилась прекрасная бабочка. Ему удалось понять пульс нового… Читать дальше…
Алексей 2 апреля 2015, 12:51
Жизнеутверждающим фильм назвать сложно, с достучаться до небес ни в какое сравнение не идёт, да и на п... не очень приятно смотреть было
Смотреть в кино Сейчас фильм не показывают в кино, но мы можем прислать вам сообщение, когда этот фильм снова появится в прокате

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