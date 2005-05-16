Преуспевающий молодой фотограф узнает, что он смертельно болен. Это заставляет его пересмотреть свою жизнь и отношения с близкими ему людьми – любовником, сестрой, с которой они находятся в затяжной ссоре, родителями. Он соглашается на неожиданную просьбу незнакомых ему бездетных людей стать биологическим отцом их ребенка ...
ПроизводствоFidélité Productions, France 2 Cinéma, StudioCanal
Другие названия
Le Temps qui reste, Time to Leave, O Tempo que Resta, Tiempo de vivir, Aeg, mis alles jääb, Aika lähteä, Boku wo okuru, Čas, který zbývá, Čas, ktorý zostáva, Czas, który pozostał, Die Zeit die bleibt, El temps que queda, El tiempo que queda, Ennå er det tid, Ha'zman she'nish'ar, Il tempo che resta, Ostatak života, Tid til afsked, Tiden som finns kvar, Utolsó napjaim, Veda vakti, Vreme za odlazak, Vrijeme za polazak, Ο χρόνος που απομένει, Време за раздяла, Время прощания, ぼくを葬（おく）る, 最後的時光, 愛無止期