7.9 Рейтинг IMDb: 7.8
Блуждающий огонек

Блуждающий огонек

Le feu follet 18+
О фильме

Главный герой фильма Ален находился в клинике, а сейчас хочет завершить жизнь самоубийством. В фильме детально показана его подготовка к этому действию. Он завершает все свои дела, убирает все свои вещи — он не хочет доставлять хлопот окружающим его людям. Ален встречается с различными людьми, он пытается за что-то зацепиться, найти то, ради чего ему стоит жить. Но Алена окружают пустышки, они не живут, они уже «умерли». Нет ничего на свете, чтобы заставило Алена остаться жить в этом мире
Страна Франция
Продолжительность 1 час 48 минут
Год выпуска 1963
Премьера в мире 2 сентября 1963
Дата выхода
30 марта 2001 Бразилия
15 октября 1963 Испания 16
2 ноября 1963 Италия
15 октября 1963 Франция
Производство Nouvelles Éditions de Films (NEF)
Другие названия
Le feu follet, El fuego fatuo, The Fire Within, A Time to Live and a Time to Die, Das Irrlicht, Virvatuli, Bataklık Ateşi, Błędny ognik, Bludička, El foc follet, Focul fatidic, Fogo Fátuo, Fuego fatuo, Fuoco fatuo, Het Dwaallicht, Kold ild, Lidércfény, Ta mitt liv, Tag mitt liv, Trinta Anos Esta Noite, Zblúdilec, Η φλόγα που τρεμοσβήνει, Блуждаещ огън, Блуждающий огонёк, Блукаючий вогник, Затухающий огонек, 鬼火
Режиссер
Луи Маль
Луи Маль
В ролях
Морис Роне
Жанна Моро
Бернар Ноэль
Лена Скерла
Александра Стюарт
Все актеры и съемочная группа
Рейтинг фильма

7.9
Оцените 14 голосов
7.8 IMDb
Отзывы о фильме

Цитаты
Alain Leroy Я кончаю с собой, потому что ты меня не любила, потому что я тебя не любил. Потому что наши узы были слабы, я кончаю с собой, чтобы их укрепить. Я оставляю тебе неизгладимое пятно.
