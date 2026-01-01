Главный герой фильма Ален находился в клинике, а сейчас хочет завершить жизнь самоубийством. В фильме детально показана его подготовка к этому действию. Он завершает все свои дела, убирает все свои вещи — он не хочет доставлять хлопот окружающим его людям. Ален встречается с различными людьми, он пытается за что-то зацепиться, найти то, ради чего ему стоит жить. Но Алена окружают пустышки, они не живут, они уже «умерли». Нет ничего на свете, чтобы заставило Алена остаться жить в этом мире
СтранаФранция
Продолжительность1 час 48 минут
Год выпуска1963
Премьера в мире2 сентября 1963
Дата выхода
30 марта 2001
Бразилия
15 октября 1963
Испания
16
2 ноября 1963
Италия
15 октября 1963
Франция
ПроизводствоNouvelles Éditions de Films (NEF)
Другие названия
Le feu follet, El fuego fatuo, The Fire Within, A Time to Live and a Time to Die, Das Irrlicht, Virvatuli, Bataklık Ateşi, Błędny ognik, Bludička, El foc follet, Focul fatidic, Fogo Fátuo, Fuego fatuo, Fuoco fatuo, Het Dwaallicht, Kold ild, Lidércfény, Ta mitt liv, Tag mitt liv, Trinta Anos Esta Noite, Zblúdilec, Η φλόγα που τρεμοσβήνει, Блуждаещ огън, Блуждающий огонёк, Блукаючий вогник, Затухающий огонек, 鬼火