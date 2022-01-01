Смотрите фильмы за 1 рубль
Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате "Клаустрофобы. Долина дьявола"
1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Включить
Позже
Меню
Киноафиша
Москва, RU
Поиск
Отмена
Вход
Регистрация
Ваши билеты в личном кабинете
Онлайн
Афиша
Кинотеатры
Премьеры
Рейтинги
Новости
В прокате
Подборки
Премьеры
Рейтинг фильмов
Рецензии
Сериалы
Киноафиша
Фильмы
Эстонка в Париже
Эстонка в Париже, 2012: актеры и роли
Une Estonienne à Paris
Эстонка в Париже
2012 / Франция / Бельгия / Эстония
6.3
Оцените
15
голосов
Рейтинг IMDb: 6.3
Написать отзыв
В избранное
Уже в избранном
О фильме
Расписание
Отзывы
Персоны
Постеры
Эстонка в Париже, 2012: актеры и роли
Вся информация о фильме
Режиссер
Ильмар Рааг
Ilmar Raag
В ролях
Лайне Мяги
Laine Mägi
Жанна Моро
Jeanne Moreau
Патрик Пино
Patrick Pineau
Франсуа Букелаэрс
Фридерик Эпо
Frédéric Epaud
Клаудия Тагбо
В прокате
Премьеры
Онлайн
Пес-самурай и город кошек
Рецензия
Отзывы
2022, Великобритания / Китай / США, боевик, анимация, комедия
Открытое море: Монстр глубины
Рецензия
Отзывы
2022, Австралия, триллер
Одна
Рецензия
Отзывы
2022, Россия, приключения, катастрофа
Неувольняемый
Рецензия
Отзывы
2022, Франция, комедия
Главная роль
Рецензия
Отзывы
2021, Испания / Аргентина, комедия, драма
Кукла. Последнее проклятье
Написать отзыв
2021, Мексика, ужасы
Забытое чудо
Отзывы
2022, Россия, анимация, семейный, приключения
Хронос
Отзывы
2022, Россия, семейный, приключения, фантастика
Побег из космоса
Отзывы
2022, Китай, анимация, комедия, семейный
Булки
Рецензия
Отзывы
2022, Россия, комедия
Драйв
Рецензия
Отзывы
2011, США, драма, боевик
Молодой человек
Рецензия
Отзывы
2022, Россия, комедия
Related video
Не один: покинувший страну Цискаридзе не стал молчать
Сходство налицо: отец Фриске огорошил признанием
«Зрителей не стеснялся»: Пресняков пошел по проторенной дорожке
Голливуд позавидует: в спорах о популярности Ханде Эрчел поставили точку
Такого не ожидал никто: изменившаяся до неузнаваемости Бьянка пошла вразнос у всех на глазах
«Спасибо за 4 счастливых года»: Орбакайте попрощалась с «Современником»
Против не только Елизавета II: истинное отношение к Меган Маркл предали огласке
«Нужно что-то менять»: Киркоров раскрыл все карты
Ивлееву обошел на повороте: вот как живет лишившийся дома Элджей после развода
«Бузова была права»: Тарасова подловили на нелепой лжи
Возмутил народ: за что Хрюшу пытались «уволить» из «Спокойной ночи, малыши!»
Отгородился от семьи и не выходит на связь: правда о сыне Децла вышла наружу