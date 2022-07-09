Аптекарь Мельхиор. Призрак, 2022

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Постер фильма Аптекарь Мельхиор. Просвещение
6.9
Киноафиша Фильмы Аптекарь Мельхиор. Просвещение
6.9

Аптекарь Мельхиор. Просвещение

, 2022
Apteeker Melchior. Viirastus
Эстония / криминал, исторический, триллер / 18+
Постер фильма Аптекарь Мельхиор. Просвещение
6.9

О фильме

Во втором фильме средневекового детектива ночной сторож напуган страшным призраком — трагически затонувшей дочерью богатого купца. Утром в высокой башне убит охранник и еще несколько человек погибают в результате подозрительных несчастных случаев.

Пути Мельхиора, расследующего эти события, пересекаются как с блудницей и священником, так и с художником-иностранцем и безумным еретиком. Подсказки приводят его в монастырь Пирита, мрачные своды которого скрывают опасную тайну, преданную забвению.

Тем временем Мельхиора мучает загадка, почему его возлюбленная Кетерлин внезапно разрывает помолвку…

В ролях

Майт Мальмстен
Eduard Salmistu
Grote
Эгон Нутер
Bruys
Маарья Йоханна Мяги
Keterlyn
Fatme-Helge Leevald
Magda
Kert Mõttus
Thil
Мяртен Метсавийр
Melchior
Ало Кырве
Dorn
Tarmo Männard
Toomas
Райво Трасс
Goswin
Рэйн Симмул
Hainz
Режиссер Элмо Нюганен
Сценарист Indrek Hargla, Олле Мирме, Элмо Нюганен
Композитор Liina Sumera
Все актеры и съемочная группа

Детали фильма

Страна Эстония
Продолжительность 1 час 30 минут
Год выпуска 2022
Премьера в мире 9 июля 2022
Дата выхода
10 ноября 2022 Германия
4 марта 2023 Португалия
18 августа 2022 Финляндия
19 августа 2022 Эстония
Бюджет €6 000 000
Производство Taska Film, Nafta Films, Apollo Film Productions
Другие названия
Apteeker Melchior. Viirastus, Melchior the Apothecary: The Ghost, Apatykář Melchior: Znamení čarodějnice, Melchior l'apothicaire: Le spectre de la rue du Puits, Melchior, der Apotheker, Аптекарь Мельхиор. Призрак, Apothecary Melchior - The Ghost, Melchior the Apothecary - The Ghost, Le Indagini Di Melchiorre Lo Speziale - Il Fantasma Della Torre, Melchior the Apothecary 2, Apothecary Melchior 2

Рейтинг фильма

6.9
Оцените 10 голосов
6.9 IMDb
Обновлено 19 октября 2022

Отзывы о фильме

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