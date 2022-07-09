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Аптекарь Мельхиор. Призрак
Киноафиша Фильмы Аптекарь Мельхиор. Призрак
Apteeker Melchior. Viirastus

Аптекарь Мельхиор. Призрак, 2022

2022 / Эстония
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О фильме

Во втором фильме средневекового детектива ночной сторож напуган страшным призраком — трагически затонувшей дочерью богатого купца. Утром в высокой башне убит охранник и еще несколько человек погибают в результате подозрительных несчастных случаев.

Пути Мельхиора, расследующего эти события, пересекаются как с блудницей и священником, так и с художником-иностранцем и безумным еретиком. Подсказки приводят его в монастырь Пирита, мрачные своды которого скрывают опасную тайну, преданную забвению.

Тем временем Мельхиора мучает загадка, почему его возлюбленная Кетерлин внезапно разрывает помолвку…

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Продолжительность 1 час 30 минут
Год выпуска 2022
Премьера в мире 9 июля 2022
Режиссер
Элмо Нюганен
В ролях
Майт Мальмстен
Все актеры и съемочная группа
Постер фильма Аптекарь Мельхиор. Призрак 1 постер
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