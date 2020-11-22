На плаву, 2020

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о выходе в прокат О фильме Фильм о жизни маленького мальчика и его бабушки и дедушки в маленьком городке Эстонии. Развернуть 7.1 Оцените 11 голосов Рейтинг IMDb: 7.1 Продолжительность 1 час 35 минут Год выпуска 2020 Премьера в мире 22 ноября 2020 Режиссер Пеэтер Симм В ролях Марко Матвере Все актеры и съемочная группа 2 постера

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