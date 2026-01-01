Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате «Убежище» 1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Постер фильма Любовники
Постер фильма Любовники
Рейтинги
7.2 Рейтинг IMDb: 7.1
Оцените
2 постера
Киноафиша Фильмы Любовники

Любовники

Les amants 18+
Напомним о выходе в прокат

О фильме

Жанна Турнье не первый год замужем. Прекрасный загородный дом, состоятельный муж, очаровательная дочка, холеный любовник, дорогие наряды, великосветские приемы… Скука. Случайно она знакомится с археологом Бернаром, который абсолютно не похож на людей ее круга и, мало того, презирает их образ жизни…

Страна Франция
Продолжительность 1 час 30 минут
Год выпуска 1958
Премьера в мире 6 сентября 1958
Дата выхода
23 апреля 1960 Австралия
21 марта 1959 Аргентина
30 октября 1959 Великобритания
16 марта 1959 Германия
27 января 1960 Дания
10 апреля 1959 Италия
26 ноября 1964 Нидерланды
1 апреля 1959 Перу
1 октября 1970 Португалия
26 октября 1959 США
5 марта 1959 Уругвай
11 сентября 1959 Финляндия
5 ноября 1958 Франция
16 февраля 1959 Швеция
24 апреля 1959 Япония
Производство Nouvelles Éditions de Films (NEF)
Другие названия
Les amants, Los amantes, The Lovers, Milenci, Amantes, De elskende, Die Liebenden, Ljubavnici, Amantii, Aşıklar, De älskande, De Minnaars, Els amants, Gli amanti, Kochankowie, Oi erastes, Os amantes, Szeretők, Yö kuuluu rakkaudelle, Οι εραστές, Любовники, Любовниците, 孽恋, 恋人たち, 恋人们, 情人们, 移情记
Режиссер
Луи Маль
Луи Маль
В ролях
Жанна Моро
Ален Кюни
Все актеры и съемочная группа
Фильмы похожие на Любовники
Блуждающий огонек 7.9
Блуждающий огонек (1963)
Ваня с 42-й улицы 7.4
Ваня с 42-й улицы (1994)
До свидания, дети 7.7
До свидания, дети (1987)
Лакомб Люсьен 7.6
Лакомб Люсьен (1973)
Шум в сердце 7.6
Шум в сердце (1971)
Лифт на эшафот 7.7
Лифт на эшафот (1958)
Милу в мае 7.3
Милу в мае (1990)
Любовная страсть 6.6
Любовная страсть (1981)
Похищение в Париже 6.7
Похищение в Париже (1972)
У святого Михаила был петух 7.2
У святого Михаила был петух (1972)
Вива Мария! 6.4
Вива Мария! (1965)
Зази в метро 6.9
Зази в метро (1960)

Рейтинг фильма

7.2
Оцените 14 голосов
7.1 IMDb
Смотреть в кино Сейчас фильм не показывают в кино, но мы можем прислать вам сообщение, когда этот фильм снова появится в прокате

Отзывы о фильме

Пока нет отзывов, но ваше мнение может помочь другим
Написать отзыв
Цитаты
Bernard Dubois-Lambert «Луна, взошедшая в безоблачном небе, вдруг окутала её серебристым светом.»
Jeanne Tournier Кого ты имеешь в виду?
Bernard Dubois-Lambert «Она увидела свой образ, сияющий в моих глазах. Её улыбка, словно ангельская, светилась.»
Jeanne Tournier «Ночь прекрасна.»
Bernard Dubois-Lambert «Ночь — это женщина.»
Кадры из фильма
Аватар: Пламя и пепел
Аватар: Пламя и пепел
2025, США, фантастика, фэнтези, боевик, приключения
Марти Великолепный
Марти Великолепный
2025, США, драма, исторический
Зверополис 2
Зверополис 2
2025, США, приключения, анимация, комедия
Горничная
Горничная
2025, США, триллер
Гренландия 2: Миграция
Гренландия 2: Миграция
2026, Великобритания / США, триллер, фантастика, боевик, приключения
Комментируй это
Комментируй это
2026, Россия, комедия
Чебурашка 2
Чебурашка 2
2026, Россия, семейный, комедия
Возвращение в Сайлент Хилл
Возвращение в Сайлент Хилл
2026, США, ужасы
Убежище
Убежище
2026, США, боевик, триллер
Левша
Левша
2026, Россия, приключения
Равиоли Оли
Равиоли Оли
2026, Россия, комедия, мелодрама
Папа может
Папа может
2026, Россия, семейный, комедия
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше