Жанна Турнье не первый год замужем. Прекрасный загородный дом, состоятельный муж, очаровательная дочка, холеный любовник, дорогие наряды, великосветские приемы… Скука. Случайно она знакомится с археологом Бернаром, который абсолютно не похож на людей ее круга и, мало того, презирает их образ жизни…