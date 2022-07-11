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Тысяча миллиардов долларов
Mille milliards de dollars
Тысяча миллиардов долларов, 1982
1982 / Франция
6.4
Оцените
12
голосов
Рейтинг IMDb: 7
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Жанр:
триллер
драма
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О фильме
Поль Кержан - журналист. Однажды он случайно узнает о махинациях одного влиятельного бизнесмена. Сенсация выходит в еженедельнике, а на следующий день бизнесмена находят мертвым.
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6.4
Оцените
12
голосов
Рейтинг IMDb: 7
Продолжительность
2 часа 12 минут
Год выпуска
1982
Премьера онлайн
11 июля 2022
Премьера в мире
9 февраля 1982
Режиссер
Анри Верней
В ролях
Патрик Девэр
Мишель Оклер
Шарль Деннер
Анни Дюпре
Жанна Моро
Все актеры и съемочная группа
1 постер
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