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Тысяча миллиардов долларов
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Mille milliards de dollars

Тысяча миллиардов долларов, 1982

1982 / Франция
6.4 Оцените
12 голосов Рейтинг IMDb: 7
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О фильме
Поль Кержан - журналист. Однажды он случайно узнает о махинациях одного влиятельного бизнесмена. Сенсация выходит в еженедельнике, а на следующий день бизнесмена находят мертвым.
6.4 Оцените
12 голосов Рейтинг IMDb: 7
Продолжительность 2 часа 12 минут
Год выпуска 1982
Премьера онлайн 11 июля 2022
Премьера в мире 9 февраля 1982
Режиссер
Анри Верней
В ролях
Патрик Девэр
Мишель Оклер
Шарль Деннер
Анни Дюпре
Жанна Моро
Все актеры и съемочная группа
Постер фильма Тысяча миллиардов долларов 1 постер
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