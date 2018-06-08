«Первые»: Рецензия Киноафиши

Без субординации – нет навигации

Именем русского полярного мореплавателя Семена Челюскина названы не только десятки улиц по всей стране, но даже целый мыс – самая северная точка материка Евразии. Дело понятное: человек был выдающейся отваги и сыграл большую роль в великой северной экспедиции в середине 18 века. Собственно, именно он и становится главным лицом в картине Дмитрия Суворова «Первые».

Подготовленный зритель придет в кинотеатр за обещанной порцией любви и отваги, но ожидания его оправданы не будут. «Первые» – это обыкновенная мелодрама со всеми штампами жанра: любовный треугольник с двумя друзьями и прекрасной незнакомкой, злой папаша и старый противный муж. Любовь большая и высокая не проходит лейтмотивом, а остается где-то между строк, где зритель сам должен распознавать направление ее флюидов.

Кадр из фильма «Первые»

Семен Челюскин и Василий Прончищев учились вместе в Морской академии Санкт-Петербурга, в то же время они познакомились с Татьяной, в которую, естественно, оба влюбились. Прекрасная барышня мечтает заниматься врачеванием где-нибудь на море, предчувствуя, что в скором времени у женщин должно появится такое право (она станет первой женщиной – полярным исследователем). Мужчины, пытаясь завоевать внимание дамы, разыгрывают перед ней невинную дуэль, которая оборачивается настоящей драмой. Друзей разлучают, и Челюскина отправляют возить курортные лодки.

Но уже в скором времени этот парень понадобится государству, ведь собирается великая северная экспедиция. Тут все: Челюскин, Прончищев, куча врагов, прикидывающихся верными подданными, и даже наша Таня, сбежавшая на корабль от старого мужа. Крутят лихо и снимают красиво – не придраться, но для того, чтобы дойти глазом до северных красот, нужно изрядно постараться высидеть.

Кадр из фильма «Первые»

История сама по себе важная, так что ее поднятие в кино – дело благородное. Но фильму очевидно не хватает динамики, какого-то совершенно иного, более плотного темпоритма. Не хватает вспышек от любви и боли, гордости и отчаяния – все как-то слишком ровненько: здесь обнаженная дама, здесь грустная улыбка, и следующий ход я тоже предугадаю. Но самая нерешенная линия в сюжете – про любовь. С чего вдруг Мария выбирает Прончищева, если час-тридцать флиртовала с Челюскиным – непонятно.

Зато определенную долю жалости и одновременно восхищения стойкостью вы скорей всего испытаете – замечательная актерская работа Евгения Ткачука – опора, на которой держится весь фильм. Еще из плюсов – нежная полутоновая сцена, где голодные герои разыгрывают ресторанную встречу, где вместо трех корочек хлеба перед ними стол, полный яств.

Кадр из фильма «Первые»

Этот эпизод наилучшим образом характеризует героев фильма Дмитрия Суворина. Они – светлые и смелые, вперед смотрящие без бликов и иллюзий, как есть. Но там впереди для них – прекрасное будущее и позитив в том, что хватает сил выжить, а рядом замечательные люди, готовые помочь тебе вернуть силу духа. Хоть баба на судне – и правда, не к добру…

Варвара Цыпина

В российском прокате с 7 июня 2018 года

Расписание и покупка билетов на фильм «Первые»