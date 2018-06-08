«Первые»: Рецензия Киноафиши
Именем русского полярного мореплавателя Семена Челюскина названы не только десятки улиц по всей стране, но даже целый мыс – самая северная точка материка Евразии. Дело понятное: человек был выдающейся отваги и сыграл большую роль в великой северной экспедиции в середине 18 века. Собственно, именно он и становится главным лицом в картине Дмитрия Суворова «Первые».
Подготовленный зритель придет в кинотеатр за обещанной порцией любви и отваги, но ожидания его оправданы не будут. «Первые» – это обыкновенная мелодрама со всеми штампами жанра: любовный треугольник с двумя друзьями и прекрасной незнакомкой, злой папаша и старый противный муж. Любовь большая и высокая не проходит лейтмотивом, а остается где-то между строк, где зритель сам должен распознавать направление ее флюидов.
Семен Челюскин и Василий Прончищев учились вместе в Морской академии Санкт-Петербурга, в то же время они познакомились с Татьяной, в которую, естественно, оба влюбились. Прекрасная барышня мечтает заниматься врачеванием где-нибудь на море, предчувствуя, что в скором времени у женщин должно появится такое право (она станет первой женщиной – полярным исследователем). Мужчины, пытаясь завоевать внимание дамы, разыгрывают перед ней невинную дуэль, которая оборачивается настоящей драмой. Друзей разлучают, и Челюскина отправляют возить курортные лодки.
Но уже в скором времени этот парень понадобится государству, ведь собирается великая северная экспедиция. Тут все: Челюскин, Прончищев, куча врагов, прикидывающихся верными подданными, и даже наша Таня, сбежавшая на корабль от старого мужа. Крутят лихо и снимают красиво – не придраться, но для того, чтобы дойти глазом до северных красот, нужно изрядно постараться высидеть.
История сама по себе важная, так что ее поднятие в кино – дело благородное. Но фильму очевидно не хватает динамики, какого-то совершенно иного, более плотного темпоритма. Не хватает вспышек от любви и боли, гордости и отчаяния – все как-то слишком ровненько: здесь обнаженная дама, здесь грустная улыбка, и следующий ход я тоже предугадаю. Но самая нерешенная линия в сюжете – про любовь. С чего вдруг Мария выбирает Прончищева, если час-тридцать флиртовала с Челюскиным – непонятно.
Зато определенную долю жалости и одновременно восхищения стойкостью вы скорей всего испытаете – замечательная актерская работа Евгения Ткачука – опора, на которой держится весь фильм. Еще из плюсов – нежная полутоновая сцена, где голодные герои разыгрывают ресторанную встречу, где вместо трех корочек хлеба перед ними стол, полный яств.
Этот эпизод наилучшим образом характеризует героев фильма Дмитрия Суворина. Они – светлые и смелые, вперед смотрящие без бликов и иллюзий, как есть. Но там впереди для них – прекрасное будущее и позитив в том, что хватает сил выжить, а рядом замечательные люди, готовые помочь тебе вернуть силу духа. Хоть баба на судне – и правда, не к добру…
Варвара Цыпина
В российском прокате с 7 июня 2018 года
Расписание и покупка билетов на фильм «Первые»