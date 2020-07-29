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Алина Ланина
Алина Ланина
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Алина Ланина
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Дата рождения
3 марта 1989
Возраст
33 года
Знак зодиака
Рыбы
Карьера
Актриса
Место рождения
Свердловск (Екатеринбург), СССР (Россия)
Рост
174 см
Биография Алины Ланиной
Родилась 3 марта 1989 года. Свердловск, СССР (Екатеринбург, Россия).
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Фильмография Алины Ланиной
Первые
драма, приключения, исторический
2018, Россия
5.0
Защитники
боевик, фантастика
2017, Россия
7.0
Осколки хрустальной туфельки
мелодрама
2015, Россия
5.0
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