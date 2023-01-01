Смотрите фильмы бесплатно на
Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате "Импостер"
1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Включить
Позже
Меню
Киноафиша
Москва, RU
Поиск
Отмена
Вход
Регистрация
Ваши билеты в личном кабинете
Онлайн
Афиша
Кинотеатры
Премьеры
Рейтинги
Новости
В прокате
Подборки
Премьеры
Рейтинг фильмов
Рецензии
Сериалы
Киноафиша
Фильмы
Короткая встреча
Фильмы похожие на Короткая встреча
Brief Encounter
Короткая встреча
1945 / Великобритания
8.0
Оцените
13
голосов
Рейтинг IMDb: 8
Написать отзыв
В избранное
Уже в избранном
О фильме
Расписание
Отзывы
Новости
Персоны
Саундтреки
Постеры
Похожие
Фильмы похожие на Короткая встреча
Вся информация о фильме
Госпожа Палфрей в Клейрмонте
комедия, драма
2005, США / Великобритания
7.0
Сладкий запах успеха
драма, нуар
1957, США
8.0
Ночь охотника
нуар, триллер, драма
1955, США
8.0
Летняя пора
1955, США / Великобритания
7.0
Туз в рукаве
драма, нуар
1951, США
7.0
Белая горячка
боевик, нуар
1949, США
8.0
Добрые сердца и короны
комедия, криминал
1949, Великобритания
8.0
Оливер Твист
приключения, драма, семейный
1948, Великобритания
7.0
Красные башмачки
мюзикл, драма, мелодрама
1948, Великобритания
8.0
Черный нарцисс
драма
1947, Великобритания
7.0
Большие надежды
драма
1946, Великобритания
7.0
Красавица и чудовище
драма, мелодрама, фэнтези
1946, Франция
7.0
Лестница в небо
фэнтези, драма, мелодрама, военный
1946, Великобритания
8.0
Потерянный уик-энд
драма
1945, США
7.0
Лора
триллер, криминал, мелодрама, нуар
1944, США
8.0
Тень сомнения
мистика, триллер, криминал
1942, США
7.0
Доктор Живаго
мелодрама, исторический, военный, драма
1965, США / Италия
8.0
Величайшая из когда-либо рассказанных историй
драма, исторический, биография
1965, США
6.0
Моя прекрасная леди
комедия, семейный, мюзикл, мелодрама, драма
1964, США
7.0
Лоуренс Аравийский
драма, военный
1962, Великобритания
8.0
Мятеж на Баунти
исторический, мелодрама, драма, приключения
1962, США
7.0
Мост через реку Квай
драма, приключения, военный
1957, Великобритания / США
8.0
Пигмалион
драма, мелодрама, комедия
1938, Великобритания
7.0
В прокате
Премьеры
Онлайн
Баба Яга спасает мир
Отзывы
2023, Россия, семейный, комедия
Жанна Дюбарри
Рецензия
Отзывы
2023, Франция, биография, драма, исторический
Леди Баг и Супер-Кот: пробуждение силы
Отзывы
2023, США / Франция / Япония, семейный, анимация
Криминальный Город: Разборки В Пусане
Отзывы
2023, Южная Корея, боевик, криминал
Вызов
Рецензия
Отзывы
2023, Россия, драма
Кентавр
Рецензия
Отзывы
2023, Россия, драма, триллер
Флэш
Рецензия
Отзывы
2023, США, фантастика, приключения, боевик, драма, фэнтези
Трансформеры: Восхождение Звероботов
Рецензия
Отзывы
2023, США, фантастика, боевик
Человек-Паук: Паутина Вселенных
Рецензия
Отзывы
2022, Канада / США, боевик, приключения, анимация
За Палыча!
Отзывы
2023, Россия, комедия, военный
Стражи Галактики. Часть 3
Рецензия
Отзывы
2023, США, фантастика, боевик, приключения
Корабль призраков
Отзывы
2023, Великобритания / США, драма, ужасы, детектив
Related video
Мучения позади: Виторган слезливо обратился к четырехлетней дочери
Скрывала его годами: посмотрите, как выглядит брат-близнец Малышевой
Что у нее с лицом? Дочь Барановской переполошила народ
Самый страшный фильм СССР: людей увозили в реанимацию из кинотеатров
«Женись, потом поговорим»: Винер ошарашила молодого волокиту заявлением
Фото «тайных» детей Акиньшиной произвело фурор в Сети: внимание на их лица
Невозможно общаться: женщин с этими именами не просто так все недолюбливают
Рыбак из мема «Батя, ты как, нормально?» взялся за голову и снова стал звездой (фото)
Зря прятали: под гримом советской Снежной королевы скрывалась роскошная девушка
Тест: в душе вы взрослый или ребенок?
Вася — щеголь, Раиса Захаровна — нимфа: такими звезд фильма «Любовь и голуби» вы не видели
Дожившая до 93 лет Пахмутова каждый день ест на завтрак блюдо, которое стоит копейки
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie.
Узнать больше
Подтвердить