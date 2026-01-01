Оповещения от Киноафиши
Киноафиша Фильмы Короткая встреча Награды и номинации фильма Короткая встреча

Награды и номинации фильма Короткая встреча 1945

Оскар 1947 Оскар 1947
Лучшая женская роль
Номинант
 Лучшая режиссура
Номинант
 Лучший адаптированный сценарий
Номинант
 Лучший адаптированный сценарий
Номинант
Каннский кинофестиваль 1946 Каннский кинофестиваль 1946
Полнометражный фильм
Победитель
