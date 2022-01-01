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Короткая встреча
Короткая встреча, 1945: актеры и роли
Brief Encounter
Короткая встреча
1945 / Великобритания
8.0
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13
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Короткая встреча, 1945: актеры и роли
Вся информация о фильме
Режиссер
Дэвид Лин
David Lean
В ролях
Селия Джонсон
Celia Johnson
Тревор Ховард
Trevor Howard
Стэнли Холлоуэй
Stanley Holloway
Джойс Кэри
Joyce Carey
Сирил Рэймонд
Cyril Raymond
Эверли Грегг
Everley Gregg
Марджори Марс
Marjorie Mars
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