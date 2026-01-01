7.3
Мятеж на Баунти

, 1962
Mutiny on the Bounty
США / исторический, мелодрама, драма, приключения / 18+
О фильме

1789 год. Экипаж британского корабля «Баунти» под руководством жестокого капитана Блая наполнив трюмы, отчаливает от берегов Таити. До этого дня в течение шести месяцев команда корабля подвергалась физическим и моральным издевательствам со стороны капитана и его приспешников. Изнурительная работа и отсутствие пищи вынуждают моряков поднять бунт. Зачинщиком мятежа становится матрос аристократ Кристиан Флетчер. Ссадив с корабля капитана и преданных ему людей, «Баунти» взял курс обратно на Таити, именно там Флетчер и другие мятежники решили провести всю оставшуюся жизнь… Но их мечтам не суждено сбыться, дело дошло до королевского суда, и «по заслугам» получили все: Блай, Флетчер и вся команда бунтовщиков.

В ролях

Марлон Брандо
Ричард Харрис
Хью Гриффит
Ричард Хейдн
Тартиа
Перси Херберт
Режиссер Льюис Майлстоун, Кэрол Рид, Джордж Ситон
Сценарист Билли Уайлдер, Чарльз Ледерер, Чарльз Нордхофф, Джеймс Норман Холл
Композитор Бронислав Капер
Все актеры и съемочная группа

Детали фильма

Страна США
Продолжительность 2 часа 58 минут
Год выпуска 1962
Премьера в мире 8 ноября 1962
Дата выхода
10 января 1963 Австралия
2 января 1963 Аргентина +13
21 декабря 1962 Бельгия
18 января 1963 Бразилия
20 декабря 1962 Великобритания
19 декабря 1962 Германия
20 августа 1963 Дания
8 февраля 1963 Ирландия 12
26 марта 1964 Мексика
30 мая 1963 Нидерланды 12
1 марта 1963 Норвегия
18 декабря 1962 Португалия
8 ноября 1962 США
15 февраля 1963 Финляндия
21 декабря 1962 Франция
8 ноября 1962 Швеция 15
1 декабря 1962 Япония
Бюджет $19 000 000
Сборы в мире $459
Производство Arcola Pictures
Другие названия
Mutiny on the Bounty, Motín a bordo, Les Révoltés du Bounty, Meuterei auf der Bounty, Vzbura na Bounty, Vzpoura na Bounty, Bunt na Bounty, Denizde isyan, Gli ammutinati del Bounty, I antarsia tou Bounty, Kapina laivalla, Lázadás a Bountyn, Mäss Bountyl, Muiterij op de Bounty, Myteri ombord, Myteriet på Bounty, Mytteri på Bounty, Mytteriet på Bounty, Naftiki antarsia, O Grande Motim, Pobuna na brodu Baunti, Rebelión a bordo, Rebellió a bord, Revolta de pe Bounty, Revolta na Bounty, Бунтът на Баунти, Заколот на Баунті, Мятеж на Баунти, 叛艦喋血記, 戦艦バウンティ

Рейтинг фильма

7.3
Оцените 15 голосов
7.2 IMDb
Цитаты

Fletcher Christian [капитану Блайду] Ты удивительная свинья. Можешь благодарить какого угодно свиного бога, которому молишься, что я не превратил тебя в убийцу.

Подошва вместо вкусного ужина: 3 ошибки при жарке котлет совершает каждая вторая хозяйка – мужья добавки не попросят никогда
От этого десерта терял голову сам Иван Грозный: смешайте 2 ингредиента, чтобы закатить царский пир у себя дома
Покупное печенье забыл: из пачки творога создаю миску вкусняшек к чаю — 18 минут и донатсы дымятся на столе
Битва за $148 млн: Apple TV+ превратили культовую мангу в шедевр со 100% свежести — не сериал, а «просто золото»
«Вокзал для двоих» угадают все, а дальше — проверка для избранных: назовите фильм по одному кадру с Гурченко (тест)
«Это огонь, ребята»: из-за «Невского» вы могли пропустить сильный детектив НТВ с Васильевым, Шведовым и Маковецким с рейтингом 8
90% зрителей «никогда не слышали» о продолжении «Ивана Васильевича» — в СССР его могли посмотреть только «избранные»
Лишь один из советских мушкетеров до сих пор сводит женщин с ума: точно не жадина Д’Артаньян
Такую как Хюррем в гарем бы точно не взяли: зачем на самом деле турецких наложниц раскармливали до 150 кг
3 свежих сериала смотрела и не могла оторваться: вышли полностью, а оценки у всех 8+ – рекомендую
В семье Швецовой появится внезапный ребенок: в 26-м сезоне «Тайн следствия» Платонов подкинет внезапный сюрприз
