Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате «Пункт назначения: Мост №13»
1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Включить
Позже
Меню
Киноафиша
Москва, RU
RUS
Русский
Поиск
Отмена
Вход
Регистрация
Ваши билеты в личном кабинете
Афиша и билеты
Онлайн
Что посмотреть
Сериалы
Новости
Новости
Трейлеры
Рецензии
Викторины
Персоны
О персоне
Фильмография
Спектакли
Никита Киоссе
Nikita Kiosse
Киноафиша
Персоны
Никита Киоссе
Никита Киоссе
Nikita Kiosse
Дата рождения
13 апреля 1998
Возраст
28 лет
Знак зодиака
Овен
Актерское амплуа
Актер озвучки
,
Путешественник
,
Комедийный актёр
Биография Никита Киоссе
Родился 13 апреля 1998 года. Рязань, Россия.
Развернуть
Популярные фильмы
6.2
#Все_исправить!?!
(2016)
5.2
Никита Кожемяка
(2017)
0.0
Один день с MBAND
(2015)
Фильмография Никита Киоссе
5.2
Никита Кожемяка
Mykyta Kozhumyaka
анимация, детский, приключения
2017, Украина
Смотреть трейлер
Рецензия
6.2
#Все_исправить!?!
Vsyo Ispravit
комедия, мюзикл
2016, Россия
Смотреть трейлер
Рецензия
Один день с MBAND
телешоу
2015, Россия
Показать еще
Другие проекты Никита Киоссе
12+
Мистерия Царь Давид
Информация
В августе скупаю губки в Fix Price пачками, но посуду ими не мою: нашла 7 применений для дома и дачи
За эти «понты» при заказе кухни дизайнер советует не переплачивать: дорогое ЛДСП и доводчики канули в небытие
Воду после риса лью не в раковину, а на лицо: пара минут – и кожа сияет как у молоденькой кореянки даже без дорогого SPA
Штирлиц шел по Берну и наткнулся на вывеску на чистом русском: спустя 53 года главному ляпу «17 мгновений» нашлось объяснение
Сюжет а-ля «Невский», но в главной роли Колесников: после выхода этого детектива 6-й сезон «Первого отдела» не жду
Все серии 28 августа целиком: новый детектив с Пореченковым и Бербер может стать одним из главных хитов конца лета-2026
Думаете, в СССР аниме не было? А вот и нет: этот тайтл смотрели еще в 69-м – и он до сих пор «на высоте»
Когда «Ментовские войны» засмотрены до дыр, включаю любой из этих 3 сериалов: нет проходных, но на пьедестале — детектив с Колесниковым
Новый телесериал по Стивену Кингу оказался ни рыба ни мясо: писатель написал жалкую пародию «Очень странных дел»
Мозг вышел из чата: 4 фильма-головоломки, после которых «Остров проклятых» и «Начало» кажутся простыми и понятными
«Мама дорогая! Очуметь! Тест!»: чтобы пройти его на 100%, нужно быть фанатом «Моей прекрасной няни»
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie.
Узнать больше
Подтвердить