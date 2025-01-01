На первый взгляд Силины – образцовая семья, но Алексей даже не догадывается, что у его супруги Анны есть связь на стороне, и не с кем-нибудь, а с его же начальником. Первой о романе Анны узнает ее взрослая дочь Оля, в неподходящий момент вернувшаяся домой со свидания. Девушка запирает квартиру и отправляет отцу телеграмму с просьбой срочно возвращаться из командировки. Курьезным образом еще одним участником этой истории становится немолодой саксофонист и телефонный хулиган Александр.

В 1 серии «Ночных забав» юная Оля после размолвки с бойфрендом заявляется домой и видит там маму. Не одну, а с посторонним мужчиной. Папа незамедлительно вызывается домой. А еще на связь с ней неожиданно выходит один немолодой саксофонист из ресторана.

Во 2 серии папа Ольги, Алексей, наконец прибывает домой. Теперь все в сборе: он сам, его рога, супруга, любовник и собственная дочь. А еще незнакомый музыкант. Дело идет к конфликту, и только видавший виды саксофонист умудряется быть тут на высоте.