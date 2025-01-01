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Ночные забавы

Nochnye zabavy 18+
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О фильме

На первый взгляд Силины – образцовая семья, но Алексей даже не догадывается, что у его супруги Анны есть связь на стороне, и не с кем-нибудь, а с его же начальником. Первой о романе Анны узнает ее взрослая дочь Оля, в неподходящий момент вернувшаяся домой со свидания. Девушка запирает квартиру и отправляет отцу телеграмму с просьбой срочно возвращаться из командировки. Курьезным образом еще одним участником этой истории становится немолодой саксофонист и телефонный хулиган Александр.

В 1 серии «Ночных забав» юная Оля после размолвки с бойфрендом заявляется домой и видит там маму. Не одну, а с посторонним мужчиной. Папа незамедлительно вызывается домой. А еще на связь с ней неожиданно выходит один немолодой саксофонист из ресторана. 

Во 2 серии папа Ольги, Алексей, наконец прибывает домой. Теперь все в сборе: он сам, его рога, супруга, любовник и собственная дочь. А еще незнакомый музыкант. Дело идет к конфликту, и только видавший виды саксофонист умудряется быть тут на высоте. 

  • Ирина Алферова рассказывала, что сама попросилась сниматься в фильме. Пробы актриса проходила вместе с Евгением Евстигнеевым, который в роли Анны хотел видеть свою жену Ирину Цывину. Однако режиссеры Владимир Краснопольский и Валерий Усков решили, что Цывина слишком молода для образа Силиной.
  • В основу сюжета легла пьеса Виктора Мережко “Ночные забавы”. Вместе со своей дочерью Марией Мережко переработал пьесу в киносценарий.
  • Музыка к фильму на самом деле была исполнена на синтезаторе: чтобы воспроизвести такой звук на саксофоне, музыканту попросту не хватило бы силы легких.
  • Параллельно со съемками “Ночных забав” Евгений Евстигнеев, Ирина Алферова и Александра Колкунова снимались в еще одной картине Краснопольского и Ускова – минисериале “Ермак”.

Муж - подчиненный. Любовник - начальник. И «мудрая» взрослая дочь, которая пытается спасти репутацию отца и уличить мать, втягивая малознакомого ресторанного саксофониста в этот фарс.

Кто же больше наломает дров и как выкрутиться из щекотливой ситуации, оказавшись запертыми в маленькой квартирке?...

Страна СССР
Продолжительность 2 часа 15 минут
Год выпуска 1991
Премьера в мире 1 января 1991
Дата выхода
1 января 1991 СССР
Производство Paritet, Soyuztelefilm
Другие названия
Nochnye zabavy, Night Fun, Öised sekeldused, Нічні забави, Ночные забавы
Режиссер
Владимир Краснопольский
Валерий Усков
В ролях
Евгений Евстигнеев
Евгений Евстигнеев
Александра Колкунова
Ирина Алферова
Ирина Алферова
Альберт Филозов
Альберт Филозов
Все актеры и съемочная группа
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Рейтинг фильма

7.6
Оцените 14 голосов
7.6 IMDb
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