Silas... как можно быстрее, на улицу, просто уходим.
[открывает глаза]
SilasЭто так странно; я всё время думаю... С детства нам вбивали в голову, что наша цель — исследовать вселенную, понимаешь? Космос — там ответы, почему мы здесь и откуда мы. Все ищут эти ответы за восемьсот миллионов миль, а правда — прямо перед нами.
Employee[о перебежчике] Надеюсь, найдут, кто его работу подменит.
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The Collective[озвучка всплывающего окна на сенсорных рабочих станциях поезда]Это сообщение от Коллектива. Вы чувствуете необычную усталость или повышенную чувствительность? Возможно, у вас проблемы с концентрацией? Возможно, у вас СОС — Синдром Включённого Мозга.
[на дисплее отображается: Бюллетень окончен. Подробнее / Вернуться к программе / Повторить]
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SilasЯ никогда не мог представить, что такое любовь. Это странно. Как маленький торнадо, который кружится вокруг, и...
Коллектив[через громкоговоритель]Все поезда отправляются с нижнего уровня. Коллектив работает, когда каждый выполняет свою часть. Сообщайте о подозрительной активности в отдел охраны труда.
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GileadЯ не верю всей этой ерунде с исследованиями. Чувства порождают чувства. СОС — это даже не болезнь, так они говорят. Отключают нас с момента зачатия до рождения. СОС — это то, кто мы есть на самом деле, а ингибиторы — всего лишь попытка подавить это.