Silas [оперся на локоть в кровати с Нией] Я никогда не мог представить, что такое любовь. Это... странно... словно ураган, который кружится вокруг и...

Nia Да

[смущённо смеётся, потом становится серьёзной]

Nia Вот почему я сначала её боялась.

Silas [кивает несколько раз]

Nia Это про отдачу. Типа, я хочу, чтобы ты взяла всё. Я даже не знаю, что именно, но хочу, чтобы ты взяла это у меня.

Silas Я просто хочу—

[с улыбкой]

Silas Хочу бежать.

[Ния смеётся, Сайлас улыбается]

Silas Ну типа мы с тобой, вдвоём, просто убежим...

[закрывает глаза]

Silas ... как можно быстрее, на улицу, просто уходим.

[открывает глаза]

Silas Это так странно; я всё время думаю... С детства нам вбивали в голову, что наша цель — исследовать вселенную, понимаешь? Космос — там ответы, почему мы здесь и откуда мы. Все ищут эти ответы за восемьсот миллионов миль, а правда — прямо перед нами.

[смотрит Нии в глаза пристально]

Silas Я знаю, зачем я здесь.