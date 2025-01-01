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Киноафиша Фильмы Равные Цитаты из фильма Равные

Цитаты из фильма Равные

Silas [оперся на локоть в кровати с Нией] Я никогда не мог представить, что такое любовь. Это... странно... словно ураган, который кружится вокруг и...
Nia Да
[смущённо смеётся, потом становится серьёзной]
Nia Вот почему я сначала её боялась.
Silas [кивает несколько раз]
Nia Это про отдачу. Типа, я хочу, чтобы ты взяла всё. Я даже не знаю, что именно, но хочу, чтобы ты взяла это у меня.
Silas Я просто хочу—
[с улыбкой]
Silas Хочу бежать.
[Ния смеётся, Сайлас улыбается]
Silas Ну типа мы с тобой, вдвоём, просто убежим...
[закрывает глаза]
Silas ... как можно быстрее, на улицу, просто уходим.
[открывает глаза]
Silas Это так странно; я всё время думаю... С детства нам вбивали в голову, что наша цель — исследовать вселенную, понимаешь? Космос — там ответы, почему мы здесь и откуда мы. Все ищут эти ответы за восемьсот миллионов миль, а правда — прямо перед нами.
[смотрит Нии в глаза пристально]
Silas Я знаю, зачем я здесь.
Nia Я тоже.
🧡
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🥺
🤔
🥱
Employee [о перебежчике] Надеюсь, найдут, кто его работу подменит.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
The Collective [озвучка всплывающего окна на сенсорных рабочих станциях поезда] Это сообщение от Коллектива. Вы чувствуете необычную усталость или повышенную чувствительность? Возможно, у вас проблемы с концентрацией? Возможно, у вас СОС — Синдром Включённого Мозга.
[на дисплее отображается: Бюллетень окончен. Подробнее / Вернуться к программе / Повторить]
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🥺
🤔
🥱
Silas Я никогда не мог представить, что такое любовь. Это странно. Как маленький торнадо, который кружится вокруг, и...
Nia Да. Вот почему я сначала так боялась этого.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
[первые слова]
Коллектив [через громкоговоритель] Все поезда отправляются с нижнего уровня. Коллектив работает, когда каждый выполняет свою часть. Сообщайте о подозрительной активности в отдел охраны труда.
🧡
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Gilead Я не верю всей этой ерунде с исследованиями. Чувства порождают чувства. СОС — это даже не болезнь, так они говорят. Отключают нас с момента зачатия до рождения. СОС — это то, кто мы есть на самом деле, а ингибиторы — всего лишь попытка подавить это.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Nia Доминик, к твоему сведению, статья готова.
Dominic Ты же мне её уже дал, я как раз над ней работаю.
Nia Нет, следующая, про извлечение сверхфлюидов из нейтронных звёзд. Без давления.
🧡
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Jonas Просто успокойся. Тебе нужно оставаться спокойным, иначе они дадут тебе лекарство.
🧡
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