Новизна, 2017

«Новизна» – мелодрама Дрейка Доримуса, известного по мини-сериалу «Красота внутри» и фильмам «Равные» и «Как сумасшедший». Главные роли в его новом проекте сыграли Николас Холт («Люди Икс: Апокалипсис», «Безумный Макс: Дорога ярости», «Люди Икс: Дни минувшего будущего») и Лайа Коста («Виктория»).
Как никогда актуальная история любви 21 века, которая начинается с приложения для знакомств. Никто не ищет ничего больше мимолетных удовольствий и бессмысленных разговоров, заполняющих тишину. Но Габи и Мартин выпали из системы, и их свидание на пару часов переросло в серьёзные отношения. Спустя какое-то время они понимают, что в рамках отношений им слишком тесно, но смогут ли они решить эту проблему и сохранить любовь?
- Николас Холт уже снимался в фильме Дрейка Доримуса – «Равные»
- Приложение winx, которым герои пользуются в фильме, выдуманное
Мартин и Габи – молоды, красивы, и ищут отношений недолгих и беспроблемных. Они постоянные посетители сайтов знакомств – написал, встретился, переспал, расстался. Секс без обязательств. Общение без напряга. Однажды они встречаются. И что-то происходит. Они все еще пытаются сохранить независимость. Она иногда проводит ночи с немолодым бизнесменом, который подумывает на ней жениться. Он тоже разнообразит свою сексуальную жизнь. Но любовь неотвратимо подкрадывается к ним, не давая шанса на спасение…