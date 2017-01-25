Новизна, 2017

«Новизна» – мелодрама Дрейка Доримуса, известного по мини-сериалу «Красота внутри» и фильмам «Равные» и «Как сумасшедший». Главные роли в его новом проекте сыграли Николас Холт («Люди Икс: Апокалипсис», «Безумный Макс: Дорога ярости», «Люди Икс: Дни минувшего будущего») и Лайа Коста («Виктория»).

Как никогда актуальная история любви 21 века, которая начинается с приложения для знакомств. Никто не ищет ничего больше мимолетных удовольствий и бессмысленных разговоров, заполняющих тишину. Но Габи и Мартин выпали из системы, и их свидание на пару часов переросло в серьёзные отношения. Спустя какое-то время они понимают, что в рамках отношений им слишком тесно, но смогут ли они решить эту проблему и сохранить любовь?