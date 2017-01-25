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Новизна, 2017

2017 / США
6.7 Оцените
12 голосов Рейтинг IMDb: 6.3
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Как никогда актуальная история любви 21 века
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Причины посмотреть Факты О фильме

«Новизна» – мелодрама Дрейка Доримуса, известного по мини-сериалу «Красота внутри» и фильмам «Равные» и «Как сумасшедший». Главные роли в его новом проекте сыграли Николас Холт («Люди Икс: Апокалипсис», «Безумный Макс: Дорога ярости», «Люди Икс: Дни минувшего будущего») и Лайа Коста («Виктория»).

Как никогда актуальная история любви 21 века, которая начинается с приложения для знакомств. Никто не ищет ничего больше мимолетных удовольствий и бессмысленных разговоров, заполняющих тишину. Но Габи и Мартин выпали из системы, и их свидание на пару часов переросло в серьёзные отношения. Спустя какое-то время они понимают, что в рамках отношений им слишком тесно, но смогут ли они решить эту проблему и сохранить любовь?

- Николас Холт уже снимался в фильме Дрейка Доримуса – «Равные»

- Приложение winx, которым герои пользуются в фильме, выдуманное

 

Мартин и Габи – молоды, красивы, и ищут отношений недолгих и беспроблемных. Они постоянные посетители сайтов знакомств – написал, встретился, переспал, расстался. Секс без обязательств. Общение без напряга. Однажды они встречаются. И что-то происходит. Они все еще пытаются сохранить независимость. Она иногда проводит ночи с немолодым бизнесменом, который подумывает на ней жениться. Он тоже разнообразит свою сексуальную жизнь. Но любовь неотвратимо подкрадывается к ним, не давая шанса на спасение…

6.7 Оцените
12 голосов Рейтинг IMDb: 6.3
Продолжительность 1 час 52 минуты
Год выпуска 2017
Премьера в России 21 декабря 2017
Премьера онлайн 3 ноября 2017
Премьера в мире 25 января 2017
Возраст 18+
Прокатчик Cinema Prestige
Режиссер
Дрейк Доримус
Дрейк Доримус
В ролях
Люк Байбак
Люк Байбак
Рене Каде
Рене Каде
Эва Сеха
Эва Сеха
Эльза Кокерел
Эльза Кокерел
Лайа Коста
Лайа Коста
Все актеры и съемочная группа
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Постер фильма Новизна 3 постера
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Габи и Мартин – стандартные представители молодого современного поколения. Их жизни сильно зависят от мобильных устройств и особенно от приложения Winx для быстрых знакомств. Благодаря ему они с легкостью находят себе компанию для «убийства» очередного вечера. Герои так однообразно и проводят свои дни: работают, общаются с друзьями, а потом ищут партнера на одну ночь. Пока не встречают друг друга. Откровенные разговоры переходят в длинную прогулку по городу и самую…
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