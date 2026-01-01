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Шандор Беркеши
Shandor Berkeshi
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Персоны
Шандор Беркеши
Шандор Беркеши
Shandor Berkeshi
Дата рождения
26 декабря 1963
Возраст
62 года
Знак зодиака
Козерог
Актерское амплуа
Драматический актёр
,
Романтический герой
Популярные фильмы
7.4
День недели — любой
(2024)
6.9
14+
(2015)
Фильмография Шандор Беркеши
7.4
День недели — любой
Den nedeli - lyuboy
драма
2024, Россия
Смотреть трейлер
6.9
14+
14+
мелодрама
2015, Россия
Смотреть трейлер
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