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14+ 14+
Киноафиша Фильмы 14+ Отзывы о фильме «14+»
14+ 2015 / Россия
6.3 Оцените
13 голосов Рейтинг IMDb: 6.9
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Отзывы о фильме «14+»

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аф 9 октября 2015, 16:21
✊ ✊ ✊ ✊ ✊ ✊ ✊ ✊ ✊ ✊ ✊ ✊ ✊ ✊ ✊ ✊ ✊ ✊ ✊ ✊ ✊ ✊ ✊ ✊
9 октября 2015, 16:21 Ответить
афа 9 октября 2015, 16:21
✊ ✊ ✊ ✊ ✊ ✊ ✊ ✊ ✊ ✊ ✊ ✊ ✊ ✊ ✊ ✊ ✊ ✊ ✊ ✊ ✊ ✊ ✊ ✊ ✊ ✊ ✊
9 октября 2015, 16:21 Ответить
Вика 9 октября 2015, 16:33
я очень жду этот фильм мне кажется что он будет очень классным ✊ ✊ ✊ ✊ ✊
9 октября 2015, 16:33 Ответить
Павел 11 октября 2015, 23:34
Пропаганда педофилии.
11 октября 2015, 23:34 Ответить
cost1111 18 октября 2015, 00:52
Ответ на сообщение Павел от 11/10/2015 - 23:34:42


Ты действительно так думаешь?

Мне кажется, что все школьники будут больше друг с другом, нежели смотреть взрослые дяди на малолеток...
18 октября 2015, 00:52 Ответить
cost1111 18 октября 2015, 00:52
Ответ на сообщение Вика от 09/10/2015 - 16:33:33


уже сходила?

18 октября 2015, 00:52 Ответить
александр 12 февраля 2016, 21:57
Прекрасный российский фильм, так впечатлился что за два раза.
12 февраля 2016, 21:57 Ответить
александр 12 февраля 2016, 21:57
Ответ на сообщение 77 от 12/02/2016 - 14:48:38


Два раза посмотрел.
12 февраля 2016, 21:57 Ответить
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