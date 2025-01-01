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Постер фильма Ромео и Джульетта
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Киноафиша Фильмы Ромео и Джульетта

Ромео и Джульетта

Kenneth MacMillan's Romeo and Juliet 18+
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О фильме

Постановка Royal Opera House, Ковент-Гарден
Балет в трёх действиях.

Известны две предыстории появления балета Кеннета Макмиллана «Ромео и Джульетта»: Макмиллан создал свою постановку вслед за Ф. Аштоном, или же - хореограф был вдохновлен гастрольными выступлениями труппы Большого театра в Лондоне. В любом случае, успех на премьере, прошедшей 9 февраля 1965г., был настолько грандиозным, что артистов 43 раза вызывали на поклон. Версию Макмиллана отличают изобретательные и красивые дуэты, усиление танцевальной партии Ромео (иногда за счет других персонажей), а также усиление драматической игры артистов на сцене в духе реализма: во многом благодаря этому данную постановку можно считать одной из самых эмоциональных версий балета по сюжету шекспировского шедевра.

Всемирно известный сюжет «Ромео и Джульетты» повествует нам о событиях, произошедших в итальянской Вероне, где живут враждующие кланы Монтекки и Капулетти. Встретившись на балу, дети Ромео из рода Монтекки и Джульетта из рода Капулетти влюбляются друг в друга. Вскоре после этого они уговаривают патера Лоренцо тайно обвенчать их. Патер благословляет юную чету. Но родители сообщают Джульетте, что выдают её замуж за Париса, а Ромео вынужден бежать из Вероны за совершение преступления: юноша убивает Тибальта, тем самым отомстив за своего друга Меркуцио. Несчастная Джульетта просит помощи у Лоренцо. Патер дает ей зелье, выпив которое она погрузится в сон, подобный смерти. Джульетта выпивает зелье, а в усыпальницу прибегает услышавший о страшной вести Ромео — патер Лоренцо не успел предупредить его. В отчаянии юноша выпивает яд. Джульетта просыпается и, увидев мертвого возлюбленного, закалывает себя кинжалом. Появляются старые Монтекки и Капулетти. Потрясенные, они клянутся прекратить роковую вражду.

Для Кеннета Макмиллана «Ромео и Джульетта» стал первой полновечерней постановкой и, со дня премьеры в 1965 году, является одной из визитных карточек Королевского балета, популярной во всём мире. В начало представления Макмиллан вставляет многофигурные мизансцены, наполненные жизнью и красками. Наблюдать за характерами, рождёнными артистами на сцене, - образами горожан, торговцев и слуг враждующих семей Монтекки и Капулетти – истинное удовольствие. Как бы то ни было, после встречи Ромео и Джульетты всё остальное становится лишь декорациями в их истории. Три великолепных па-де-де: встреча на балу, сцена на балконе и утро после венчания,- красноречиво привносят в балет очарование и юную робость, безудержное любовное напряжение и горечь разлуки. Финальная сцена в склепе – па-де-де, которое Ромео танцует со спящей Джульеттой, поразительно. Королевский балет исполнял «Ромео и Джульетту» около 400 раз, и во всех постановках присутствуют тонкие различия. Каждый дуэт, исполняющий главные роли, привносит нечто своё в характеры юных влюблённых, в то время как образы второстепенных персонажей, начиная от трио веселящихся на городской площади шлюх, заканчивая сценой убийства Тибальта, ограничиваются для всех артистов труппы. Декорации Николаса Георгиадиса в стиле раннего Возрождения с недавно восстановленными оригинальными деталями прекрасно оформляют шедевр мирового балета.

 

Страна Великобритания
Продолжительность 2 часа 12 минут
Год выпуска 2012
Производство The Royal Opera House
Другие названия
Kenneth MacMillan's Romeo and Juliet
В ролях
Федерико Бонелли
Лорен Катбертсон
Беннет Гартсайд
Александр Кэмпбелл
Все актеры и съемочная группа
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