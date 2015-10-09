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14+ - трейлер
Киноафиша Трейлеры 14+. Трейлер

14+. Трейлер

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Дата публикации: 13 августа 2015
14+ – Это история первой любви в 14 лет, разворачивающаяся в спальном районе большого города. История современных Ромео и Джульетты, живущих и в социальных сетях, и на улице с их жесткими правилами и законами, по которым влюбленные не хотят и не будут играть. Чтобы быть вместе, главным героям придется преодолеть многое: их школы враждуют между собой, поэтому их любовь — предательство своего района и своей компании. Родители не готовы принять тот факт, что дети стремительно взрослеют и что каждый подросток — личность, имеющий право выбора. Им мешают собственные комплексы и неуверенность в себе, боязнь сделать первый шаг и страх, что тебя не любят и оттолкнут. Но, несмотря на все эти препятствия, настоящая любовь победит всё.
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аф 9 октября 2015, 16:21
✊ ✊ ✊ ✊ ✊ ✊ ✊ ✊ ✊ ✊ ✊ ✊ ✊ ✊ ✊ ✊ ✊ ✊ ✊ ✊ ✊ ✊ ✊ ✊
9 октября 2015, 16:21 Ответить
афа 9 октября 2015, 16:21
✊ ✊ ✊ ✊ ✊ ✊ ✊ ✊ ✊ ✊ ✊ ✊ ✊ ✊ ✊ ✊ ✊ ✊ ✊ ✊ ✊ ✊ ✊ ✊ ✊ ✊ ✊
9 октября 2015, 16:21 Ответить
Вика 9 октября 2015, 16:33
я очень жду этот фильм мне кажется что он будет очень классным ✊ ✊ ✊ ✊ ✊
9 октября 2015, 16:33 Ответить
Павел 11 октября 2015, 23:34
Пропаганда педофилии.
11 октября 2015, 23:34 Ответить
cost1111 18 октября 2015, 00:52
Ответ на сообщение Вика от 09/10/2015 - 16:33:33


уже сходила?

18 октября 2015, 00:52 Ответить
cost1111 18 октября 2015, 00:52
Ответ на сообщение Павел от 11/10/2015 - 23:34:42


Ты действительно так думаешь?

Мне кажется, что все школьники будут больше друг с другом, нежели смотреть взрослые дяди на малолеток...
18 октября 2015, 00:52 Ответить
александр 12 февраля 2016, 21:57
Прекрасный российский фильм, так впечатлился что за два раза.
12 февраля 2016, 21:57 Ответить
александр 12 февраля 2016, 21:57
Ответ на сообщение 77 от 12/02/2016 - 14:48:38


Два раза посмотрел.
12 февраля 2016, 21:57 Ответить
simune.simune 9 мая 2023, 05:49
Оценка
Какой же классный фильм..Я рекомендую к просмотру! Мне ооочень понравился
9 мая 2023, 05:49 Ответить
Киноафиша.инфо 10 мая 2023, 11:43
в ответ на сообщение simune.simune от 9 мая 2023, 05:49
Добрый день! Рады, что фильм вам понравился 😊 Спасибо за отзыв!
10 мая 2023, 11:43 Ответить
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