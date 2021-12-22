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Мария Фомина

Мария Фомина
Мария Фомина
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Дата рождения
1 марта 1993
Возраст
29 лет
Знак зодиака
Рыбы
Карьера
Актриса, Режиссер, Сценарист
Место рождения
Москва, Россия
Рост
170 см
Биография Марии Фоминой

Мария Фомина появилась на свет 1 марта 1993 года в российской столице. Ее отец работал арт-директором, а мама занималась домом и воспитанием детей. У Марии есть младший брат, которого зовут Василий. С юных лет Фомина увлекалась балетом, с пяти до одиннадцати лет посещала танцевальную студию. Помимо этого, будущая актриса занималась дайвингом и рисованием, даже ходила в художественную школу.

Кинодебют юной актрисы состоялся в 2004 году. В это время режиссер Владимир Машков устроил пробы в драматическую ленту «Папа». Кастинг-группа обратилась к отцу Фоминой, и на пробы случайно попала маленькая Маша. На нее обратили внимание, в результате чего она появилась в небольшом эпизоде. После этого опыта в девочке проснулось желание стать актрисой.

В этом же году ее записали в детскую театральную студию, после она посещала курсы для подростков в Школе-студии МХАТ. В 2007 году Мария воплотила образ Елены Синицыной в комедии «Потапов, к доске!». Партнерами актрисы по съемочной площадке стали Алла Будницкая и Лия Ахеджакова, которые охотно делились опытом с юной коллегой.

В 2010 году девушка окончила школу с французским уклоном и стала студенткой ГИТИСа, где изучала режиссуру. В 2015 году она появилась в многосерийной саге «Взрослые дочери», а в 2018 получила центральную роль в фантастической картине «Икария».

На протяжении нескольких лет Мария Фомина встречалась с Павлом Табаковым – сыном Олега Табакова и Марии Зудиной. В 2016 году они даже получили премию «Пара года» от журнала GQ, однако через год союз распался.

Интересные факты о Марии Фоминой
  • За роль в фильме «Потапов, к доске!» актриса получила диплом на Международном детском фестивале «Киногром».
  • С пятнадцати лет актриса работает моделью и участвует в съемках рекламных роликов, среди которых видео для брендов Pepsi и «Но-шпа».
  • Фомина снималась в музыкальных видеоклипах на песни Стигматы, группы «Би-2» и Лигалайза.
  • Мария участвовала в фотосессиях для многих глянцевых изданий, среди которых Maxim, Glamour и Cosmopolitan.
  • В 2018 году на «Кинотавре» Мария представила короткий метр «Прощание» – вторую свою режиссерскую работу после дипломной.
  • Любимые сериалы актрисы – «Конец ***го мира» и «Патрик Мелроуз».
Фильмография Марии Фоминой
Вмешательство
Вмешательство
драма, мелодрама 2020, Россия
0.0
Икария
Икария
драма 2018, Россия
0.0
Год, когда я не родился
драма 2017, Россия
0.0
Злая шутка
Злая шутка
мелодрама 2016, Россия
5.0
О чем молчат французы
О чем молчат французы
триллер, исторический, комедия 2016, Россия
0.0
Последнее лето
Последнее лето
драма 2013, Россия
5.0
Владение 18
Владение 18
ужасы, детектив, триллер 2013, Россия
5.0
Потапов, к доске!
Потапов, к доске!
семейный, комедия 2007, Россия
5.0
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