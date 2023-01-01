Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате "Турбозавры. Зимние приключения" 1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Большой босс Большой босс
Киноафиша Фильмы Большой босс Большой босс, 2016: актеры и роли
The boss Большой босс 2016 / США
5.4 Оцените
11 голосов Рейтинг IMDb: 5.4
Написать отзыв
В избранное Уже в избранном

Большой босс, 2016: актеры и роли

Вся информация о фильме
Режиссер
Бен Фэлкоун Бен Фэлкоун Ben Falcone
В ролях
Питер Динклэйдж Питер Динклэйдж Peter Dinklage Кристен Шаал Кристен Шаал Kristen Schaal Мелисса МакКарти Мелисса МакКарти Melissa McCarthy Кристен Белл Кристен Белл Kristen Bell Тайлер Лабин Тайлер Лабин Tyler Labine Сесили Стронг Сесили Стронг Cecily Strong Элла Андерсон Элла Андерсон Ella Anderson
Чебурашка
Чебурашка
2022, Россия, семейный, комедия
Операция «Фортуна»: Искусство побеждать
Операция «Фортуна»: Искусство побеждать
2023, США, триллер, боевик, комедия
Аватар 2: Путь воды
Аватар 2: Путь воды
2022, США, приключения, боевик, фантастика
Мира
Мира
2022, Россия, фантастика, приключения, драма, семейный
Иван Царевич и Серый Волк 5
Иван Царевич и Серый Волк 5
2022, Россия, анимация, приключения, семейный
Кровь
Кровь
2022, США, ужасы, триллер
Одни на каникулах
Одни на каникулах
2022, Нидерланды / Швейцария, семейный, приключения, комедия
Кот в сапогах 2: Последнее желание
Кот в сапогах 2: Последнее желание
2022, США, анимация, комедия, приключения
Непослушник 2
Непослушник 2
2022, Россия, комедия
Умка в кино
Умка в кино
2022, Россия, анимация
Астрал: Потомство
Астрал: Потомство
2022, Норвегия, ужасы, триллер
Битва шефов
Битва шефов
2022, Испания, комедия
Related video
Брак принца Уильяма под угрозой? Что на самом деле сближает сыновей Карла III
Полная копия звезды экрана: мама МакSим никого не оставит равнодушным (фото)
Пиар-романа с Медведевой не было? Оскандалившийся Милохин пошел ва-банк
Новогодний тест: какой вы алкоголик?
Смотреть без слез невозможно: состояние Николая Баскова ужаснуло россиян
Успенская огорошила признанием: «вытолкнула» дочь на сцену не просто так
Обошла даже Ольгу Бузову: за что растоптали запевшую дочь Успенской
Александр Збруев скрывает дочь от публики: ее судьба тронет до слез
Оказался хуже Бузовой: за что Влада Кадони с позором гонят из «Дома-2»
Принцесса Диана жива? Почему в это верят спустя четверть века после трагедии
Обиду не простила: правду о «мести» Людмилы Зыкиной предали огласке
Обезображенного Микки Рурка любят все: причина не укладывается в голове
Приложение киноафиши