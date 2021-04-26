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Бен Фэлкоун
Бен Фэлкоун
Ben Falcone
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Бен Фэлкоун
Ben Falcone
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Дата рождения
25 августа 1973
Возраст
48 лет
Знак зодиака
Дева
Карьера
Актер, Продюсер
Личные связи
Мелисса МакКарти
в браке с 2005 г
Биография Бена Фэлкоуна
Родился 25 августа 1973 года. Карбондейл, Иллинойс, США.
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Фильмография Бена Фэлкоуна
Сила грома
боевик, комедия
2021, США
4.0
Искусственный интеллект
боевик, комедия
2020, США
6.0
Душа компании
драма, комедия
2018, Австралия
6.0
Большой босс
комедия
2016, США
5.0
Тэмми
комедия
2014, США
6.0
Плохие слова
комедия
2013, США
7.0
Довольно слов
комедия
2013, США
7.0
Девятки
фантастика, драма, мистика
2007, США
6.0
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За первый месяц на Netflix cупергеройская комедия «Сила грома» набрала 52 млн просмотров
Хороший, но далеко не рекордный показатель.
Написать
26 апреля 2021 13:54
Netflix выпустил трейлер супергеройской комедии «Сила Грома» с Октавией Спенсер и Мелиссой Маккарти
Также в фильме снимались Пом Клементьефф, Бобби Каннавале и Джейсон Бейтман.
Написать
4 марта 2021 13:56
Мелисса Маккарти и Бен Фэлкоун исполнят ведущие роли в новом комедийном сериале от Netflix
Актерский дуэт также выступит исполнительными продюсерами шоу.
Написать
2 декабря 2020 14:15
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Мелисса МакКарти
Melissa McCarthy
в браке с 2005 г
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