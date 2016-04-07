Menu
5.4 IMDb Rating: 5.4
The Boss

The Boss

The boss 18+
Synopsis

A titan of industry is sent to prison after she's caught insider trading. When she emerges ready to rebrand herself as America's latest sweetheart, not everyone she screwed over is so quick to forgive and forget.
Country USA
Runtime 1 hour 39 minutes
Production year 2016
Online premiere 15 April 2016
World premiere 7 April 2016
Release date
28 April 2016 Russia UPI 16+
14 April 2016 Argentina
14 April 2016 Australia
28 April 2016 Azerbaijan
28 April 2016 Belarus
2 June 2016 Brazil
15 April 2016 Bulgaria
15 April 2016 Estonia
30 September 2016 France
21 April 2016 Germany
10 June 2016 Great Britain
28 April 2016 Hong Kong
7 April 2016 Hungary
28 July 2016 Italy
28 April 2016 Kazakhstan
15 April 2016 Lithuania
3 June 2016 Mexico
7 April 2016 Netherlands
15 April 2016 Norway
8 April 2016 Poland
14 April 2016 Portugal
7 April 2016 Singapore
28 September 2016 South Korea
20 May 2016 Spain
8 April 2016 Sweden
10 June 2016 Turkey
8 April 2016 USA
28 April 2016 Ukraine
MPAA R
Budget $29,000,000
Worldwide Gross $78,844,582
Production Gary Sanchez Productions, On the Day, Universal Pictures
Also known as
The Boss, La jefa, Boss, A Chefa, A Chefe, A főnök, Bà Chủ, Bose, Die Chefin, Es la jefa, La patronne, Michelle Darnell, Patron, Sefa, Sefica, Szefowa, The Boss - Dick im Geschäft, Το αφεντικό, Большой Босс, Голямата работа, Леді Бос, Шефица, メリッサ・マッカーシー in ザ・ボス　世界で一番お金が好き！, 甜心大姐頭
Director
Ben Falcone
Ben Falcone
Cast
Peter Dinklage
Peter Dinklage
Kristen Schaal
Kristen Schaal
Melissa McCarthy
Melissa McCarthy
Kristen Bell
Kristen Bell
Tyler Labine
Tyler Labine
Cast and Crew
Similar films for The Boss
Tammy 5.6
Tammy (2014)
Thunder Force 4.3
Thunder Force (2021)
Superintelligence 6.1
Superintelligence (2020)
Life of the Party 6.1
Life of the Party (2018)
Bad Moms 6.6
Bad Moms (2016)
Spy 7.2
Spy (2015)
The Heat 6.9
The Heat (2013)
Bridesmaids 6.5
Bridesmaids (2011)
Identity Thief 6.5
Identity Thief (2013)
Ghostbusters 6.7
Ghostbusters (2016)
Like a Boss 4.7
Like a Boss (2020)
The Kitchen 5.6
The Kitchen (2019)

